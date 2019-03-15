Вариант оформления площадки для возложения цветов у подножия Ржевского мемориала можно выбрать интернет-голосованием

На сайте Ржевского мемориала советскому солдату http://rzhev.histrf.ru идёт голосование по выбору варианта оформления площадки для возложения цветов и отдания почестей у подножия памятника. Все желающие могут выбрать один из четырёх предложенных вариантов. На площадке будущего мемориала идёт подготовка к строительству. Закладной камень на месте памятника был заложен в ноябре 2018 года.

Напомним, идею создания в Ржевском районе масштабного мемориала Советскому солдату поддержал Президент РФ Владимир Путин.

«Проект должен быть завершён к 9 мая 2020 года, 75-й годовщине Великой Победы. Это будет единственный масштабный мемориал советскому солдату, установленный на территории Российской Федерации. Для нас это знаковый проект и мы должны обеспечить очень высокий уровень ответственности на всех этапах», — сказал Игорь Руденя.

Тверской регион взял на себя ответственность за создание инфраструктуры комплекса, благоустройство территории, обустройство общественных пространств. На площадке мемориала уже определены точки подключения к электрическим сетям, разрабатывается план-график подключения, которое будет осуществлено на льготных условиях. Решаются вопросы обеспечения доступа к интернету на территории комплекса.

В 2019 году в Ржеве проведут ремонт автодорог на пути к строящемуся мемориалу советскому солдату. В программу включено 10 участков общей протяжённостью свыше 16 км: по Ленинградскому, Зубцовскому и Осташковскому шоссе, Торопецкому тракту, улицам Грацинского, Большая Спасская, Н. Головни и другим. На эти цели планируется направить свыше 170 млн рублей из областного бюджета.

На установку Ржевского мемориала собрано уже более 113,6 млн рублей пожертвований. Сбор средств ведётся на сайте поддержки патриотических проектов РВИО https://dar.histrf.ru . Также предусмотрено бюджетное финансирование проекта.

Пресс-служба Правительства Тверской области