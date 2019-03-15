В Тверской области лесной фонд увеличится более чем на 1 тыс. га

В Тверской области земли лесного фонда увеличатся более чем на 1 тыс. га – перевод 13 участков в лесфонд одобрен на Межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Как подчеркнул глава региона, эти действия направлены на обеспечение сохранности лесов, возобновление одного из главных ресурсов Тверской области. Ввод земель в экономический оборот стимулирует создание новых рабочих мест, способствует росту налоговой базы.

Из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли лесного фонда будет переведен участок площадью 5,8 га возле деревни Губино Бурашевского сельского поселения Калининского района. Одобрен перевод в земли лесфонда участка в 690,9 га в районе деревни Святое Осташковского городского округа.

Также пополнят лесной фонд 6 участков общей площадью 211,5 га, расположенные в Медведковском, Лесном и Бохтовском сельских поселениях Лесного района, и 5 участков участков общей площадью 176,6 га в Клоковском, Высоковском и Яконовском сельских поселениях Торжокского района.

Кроме того, принято решение о переводе 3-х участков в 0,15 га в категорию земель промышленности и иного специального назначения для эксплуатации газопровода в Калязинском районе на территориях Семендяевского и Алферовского сельских поселений. В Конаковском районе на аукцион будут выставлены участки для предоставления в аренду с целью развития рекреации.

Главные направления работы в сфере лесного хозяйства региона – предотвращение незаконных рубок, профилактика пожаров, лесовосстановление, уменьшение количества бесхозных участков.

Благодаря инициативе Игоря Рудени в Тверской области в сотрудничестве с АО «Российские космические системы» планируется внедрять современные космические технологии для мониторинга за состоянием лесов и земельных участков.

Вопросы сохранения природных ресурсов Верхневолжья и других регионов страны Игорь Руденя регулярно обсуждает в составе рабочей группы по борьбе с незаконной заготовкой и оборотом древесины, которую возглавляет заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Гордеев. В коллегиальный орган входят руководители Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства, представители ФСБ, МВД, Генеральной прокуратуры РФ, Федеральной таможенной службы, Росприроднадзора.

Участники рабочей группы рассматривают вопросы лесопользования от заготовки до поставки леса потребителям, а также повышения эффективности противодействия незаконным рубкам.

Пресс-служба Правительства Тверской области