Тверская область занимает 2-е место среди регионов России с наиболее существенным сокращением объема госдолга

Тверская область находится на лидирующих позициях по динамике сокращения объема государственного долга. На 1 марта 2019 года регион занимает 2-е место в России по этому показателю, сообщается на сайте агентства «РИА Рейтинг».

По информации агентства, наиболее существенное сокращение объема государственного долга произошло в трех регионах. Лидерами по динамике стали Чувашская Республика (-42,6%), Тверская область (-42,3%) и Ставропольский край (-30,2%). Еще в девяти регионах госдолг снизился на 10-27%.

В 2018 году государственный долг Тверской области сократился на 500 млн рублей, долговая нагрузка составила 56% от доходов областного бюджета.

«Это означает, что наш бюджет и область является экономически и финансово устойчивыми, мы можем реализовывать крупные проекты. Это достижение, которое мы получили благодаря работе Правительства, главам районов, нашим налогоплательщикам, которые ответственно относятся к территории», – сказал губернатор Игорь Руденя.

В 2019 году планируется сокращение государственного долга Тверской области на 981 млн рублей, долговая нагрузка составит 50% от доходов областного бюджета. Эти задачи были обозначены на заседании Бюджетной комиссии, которую провел губернатор Игорь Руденя. Сумма бюджетного долга региона уменьшается в связи с досрочным погашением кредитов коммерческих банков и получением дополнительных доходов.

По прогнозу Минфина Тверской области, в 2020 году госдолг региона снизится до 45%, а к 2021 году – до 40%. В сравнении с 2016 годом в структуре госдолга значительно уменьшился удельный вес коммерческих кредитов. Проведена реструктуризация бюджетных кредитов до 2024 года в объеме 13,9 млрд рублей. Это позволило сократить расходы на обслуживание государственного долга региона.

В начале года государственный долг сократился в 35 регионах РФ, в 29 – не изменился, в 21 – вырос. В Севастополе и Сахалинской области государственный долг по-прежнему отсутствует, отмечают составители рейтинга. По данным Министерства финансов РФ, суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ на 1 марта 2019 года составил 2,118 триллиона рублей, снизившись на 4% по сравнению с началом года. Таким образом, тенденция сокращения регионального долгового бремени, которая наблюдается экспертами РИА Рейтинг с середины 2017 года, сохраняется.