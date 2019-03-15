Учёные Тверской области представляют инновационные разработки на Московском международном Салоне «Архимед»

Инновационные разработки тверских учёных представлены на 22-ом Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед», который проходит с 26 по 29 марта в столичном Конгрессно-выставочном центре «Сокольники».

При содействии Правительства Тверской области ежегодно участником Салона «Архимед» становится делегация Верхневолжья. По мнению Губернатора Игоря Рудени, очень важно поддерживать научную деятельность и талантливых учёных региона.

«В Тверской области сосредоточен значительный научный потенциал. Он должен быть задействован в решении приоритетных задач: улучшении здравоохранения, развитии инфраструктуры, модернизации системы ЖКХ, поддержке малого и среднего бизнеса, доступности для населения образования, культуры и спорта», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2019 году на стенде Верхневолжья – 5 разработок от Тверского государственного университета и Тверского государственного технического университета, а также проект Тверской государственной сельскохозяйственной академии. На конкурс тверские учёные представляют изобретения, касающиеся химической, пищевой, нефтегазодобывающей промышленностей, металлургии, агропромышленного комплекса, технологий наноиндустрии, сферы строительства.

Все экспонаты получат оценку Экспертной комиссии и Международного жюри Салона «Архимед». Лучшие будут удостоены золотых, серебряных и бронзовых медалей, специальных призов и наград.

В 2018 году 21-й Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед» объединил более 250 организаций и свыше 700 экспонатов. В мероприятии приняли участие ученые из 55 регионов Российской Федерации, 26 иностранных государств. По итогам салона «Архимед – 2018» тверские изобретатели получили 9 медалей.

Пресс-служба Правительства Тверской области