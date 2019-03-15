Задачи Игоря Рудени по исполнению «майского указа» Владимира Путина вывели Тверскую область в «пятерку» лидеров медиарейтинга за февраль

Тверская область в феврале улучшила на 6 пунктов свои позиции в медиарейтинге по упоминаемости в СМИ регионов РФ в контексте Указа Президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Верхневолжье по итогам февраля занимает 5-е место среди регионов России. Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

Напомним, в феврале губернатор Игорь Руденя провел совещание с членами правительства региона о реализации в Тверской области основных положений Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, которое было оглашено накануне. Игорь Руденя отметил, что Послание сосредоточено на вопросах внутреннего социального и экономического развития. Особое внимание уделено реализации «майского указа» 2018 года и национальных проектов.

«Кроме текущей работы, перед нами стоят огромные задачи по строительству, ремонту, налаживанию системы управления. Во главе всех этих задач стоит человек. Речь идёт о помощи всем гражданам – от тех, кто только родился, до старшего поколения – пенсионеров, ветеранов», – подчеркнул Игорь Руденя.

Также в феврале СМИ сообщали, что на финансирование мероприятий национального проекта «Культура» в Тверской области заложено около 40 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Средства будут направлены на закупку оборудования для детских школ искусств и проведение капремонта сельских домов культуры.

В этом же месяце губернатор Игорь Руденя обсудил вопросы строительства детской областной клинической больницы с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой. По мнению главы региона, строительство этого объекта позволит Тверской области внести существенный вклад в достижение одной из ключевых целей нацпроекта «Здравоохранение» – совершенствование системы медицинской помощи детям.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Малый бизнес и поддержка предпринимательской инициативы» принято решение докапитализировать Фонд содействия предпринимательству Тверской области на сумму свыше 211 млн. рублей. Это позволит увеличить поддержку бизнеса и дополнительно привлечь в экономику региона 1,5 млрд рублей в 2019 году.

В рамках нацпроекта в Твери запланировано создание центра «Мой бизнес». Он объединит всю инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства: предоставление льготных займов, инвестиций, лизинг, содействие в экспорте, услуги МФЦ и другие направления. На создание центра из федерального бюджета предусмотрено 72,7 млн рублей.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 49 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.