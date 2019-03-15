В столице Верхневолжья наградили лауреатов премии Губернатора Тверской области в сфере культуры и искусства

25 марта в России отмечается День работника культуры. В Тверском академическом театре драмы состоялось торжественное мероприятие,посвящённое праздничной дате. Представителей отрасли поприветствовал Губернатор Игорь Руденя.

«За многовековую историю в тверском крае сформировались уникальные традиции народного творчества, профессионального и самодеятельного искусства. Сегодня вы своим вдохновенным трудом сохраняете и приумножаете выдающееся культурное наследие Верхневолжья, передаете молодежи исконные духовные и нравственные ценности, побуждаете ее к творчеству», – говорится в поздравлении от имени Игоря Рудени.

На торжественном мероприятии были вручены государственные награды работникам культуры Верхневолжья, а также дипломы лауреатам премии Губернатора Тверской области. По итогам 2018 года лауреатами в 11 номинациях стали 46 работников отрасли.

Развитию сферы культуры и поддержке её работников в регионе уделяется большое внимание. В 2019 году на финансирование отрасли в Тверской области заложено 1,8 млрд рублей. В числе приоритетов – повышение качества и доступности предоставления услуг жителям региона, увеличение зарплаты работников культуры. Регион примет участие в реализации нацпроекта «Культура». На эти цели в 2019 году предусмотрено около 40 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Средства направят на оборудование для детских школ искусств и капремонт сельских домов культуры.

Также за последние годы в регионе серьезно модернизирована материально-техническая база театров, реконструированы устаревшие сцены. В рамках реализации проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России» во всех государственных театрах заменено звуковое, световое и технологическое оборудование, для всех учреждений приобретены автобусы.

2019 год Президентом Владимиром Путиным объявлен в Российской Федерации Годом театра. Среди основных задач – популяризация лучших отечественных театральных традиций и повышение доступности театров для граждан.

В этом году планируется закупка мультимедийных сценических комплексов, светодиодных экранов, акустического оборудования. На поддержку творческой деятельности и техническое оснащение Театров юного зрителя и кукол из федерального и регионального бюджета на 2019 год предусмотрено направить около 16 млн рублей, театров малых городов – Вышневолоцкого драматического театра и Кимрского театра драмы и комедии – 11,5 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области