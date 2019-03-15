Врачи мобильных бригад Тверской области проведут прием детей в Вышневолоцком и Бежецком районах

26 и 27 марта в Тверской области будут организованы выезды специалистов Детской областной клинической больницы (ДОКБ) в муниципальные образования. Мобильные бригады из областного центра окажут консультативную медицинскую помощь маленьким пациентам из 11 районов Верхневолжья.

Задачу расширить работу мобильных врачебных бригад поставил Губернатор Тверской области Игорь Руденя. По мнению главы региона, это позволит значительно повысить доступность квалифицированной медицинской помощи и диагностики заболеваний на местах.

26 марта прием детей из Вышневолоцкого, Спировского, Фировского районов и Удомельского городского округа на базе детского отделения Вышневолоцкой ЦРБ будут вести невролог, травматолог-ортопед, хирург-уролог, отоларинголог и нефролог.

27 марта мобильная бригада врачей будет работать в детской поликлинике Бежецкой ЦРБ. Осмотр детского населения из Бежецкого, Сандовского, Весьегонского, Краснохолмского, Молоковского, Максатихинского и Сонковского районов проведут травматолог-ортопед, хирург-уролог и невролог.

Выезды врачей Детской областной больницы сформированы с учетом особенностей оказания медицинской помощи в районах Тверской области, а также в соответствии с потребностями жителей.

В 2018 году в Тверской области мобильные бригады врачей ДОКБ оказали специализированную медицинскую помощь маленьким пациентам из всех районов Верхневолжья. Всего специалисты совершили 30 выездов в районы, провели обследование 2381 ребенка. По итогам работы в муниципальных образованиях специалисты выписали 391 направление на дополнительное обследование или госпитализацию в детскую областную больницу.

Пресс-служба Правительства Тверской области