Генеральным директором ООО «Тверь Водоканал» назначен Андрей Радченко

Губернатор Игорь Руденя согласовал назначение на пост генерального директора ООО «Тверь Водоканал» Андрея Радченко, который до этого работал в должности советника генерального директора компании по перспективному развитию. Сегодня новый руководитель был представлен сотрудникам. К работе он приступит 26 марта.

Андрей Радченко – опытный специалист, 20 лет работает в коммунальной сфере, из них более 15 лет – на руководящих должностях в ООО «Российские коммунальные системы» и дочерних структурах. Имеет два высших образования по специализациям «Промышленная теплоэнергетика» и «Менеджмент».

С августа 2018 года Андрей Радченко работал советником генерального директора ООО «Тверь Водоканал» по перспективному развитию. Под его непосредственным кураторством осуществляется консолидация коммунальных активов водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях Тверской области на условиях концессионных соглашений. Разработан план-график расширения зоны деятельности ООО «Тверь Водоканал». Сейчас компания работает на территории города Твери, обслуживает объекты водоснабжения и водоотведения в поселке Радченко и селе Городня Конаковского района, приступила к эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения в Старице.

«Правительство Тверской области ведет последовательную работу по консолидации коммунальных активов. Это позволит обеспечить комплексный подход к вопросам модернизации сетей, добиться четкости и прозрачности в финансовом администрировании и тарифообразовании. Самая главная задача – повысить надежность и качество коммунальных услуг», – обозначил Губернатор Игорь Руденя.

В соответствии с поручением главы региона в Тверской области будет проведена консолидация водоканалов 20 городов и поселков. На первом этапе, в 2019 году, планируется осуществить передачу в управление ООО «Тверь Водоканал» коммунальных сетей 14 муниципальных районов на условиях концессионных соглашений. Это территории, которые уже оформили, либо заканчивают оформление прав на свое имущество и участвуют в реализации федеральных проектов «Оздоровление Волги» и «Чистая вода».

Пресс-служба Правительства Тверской области