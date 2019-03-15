Проект региональных стандартов содержания дорог обсудили на совещании в Правительстве Тверской области

Игорь Руденя провёл в Правительстве Тверской области совещание о проекте региональных стандартов содержания дорог. Обсуждались новые требования к проведению этих работ, которые будут закреплены в документе и обязательны для организаций, обслуживающих дорожную сеть Верхневолжья.

Принятие стандартов на региональном уровне позволит повысить качество содержания дорог и уровень безопасности дорожного движения.

«Необходимо обеспечить эффективную систему контроля за работой подрядных организаций по содержанию дорог. Важно, чтобы независимо от погодных условий состояние дорог отвечало всем требованиям безопасности», — считает Игорь Руденя.

Проект региональных стандартов предусматривает оценку качества содержания дорог не просто по факту выполнения тех или иных работ, а на основании осмотра основных элементов дороги и оценки уровня содержания всей сети.

Контроль будет осуществляться по основным элементам — покрытию, обочинам, остановкам, дорожным знакам, искусственным сооружениям, ограждениям. В стандартах будут установлены конкретные сроки проведения работ (устранения дефектов асфальта, очистки от снега и других), а также устранения выявленных при проверках недостатков содержания трасс.

На содержание дорог Тверской области в 2019 году заложено более 1,7 млрд рублей, в том числе свыше 1,2 млрд рублей на зимний период, порядка 500 млн рублей — на летнее время.

Также на совещании рассмотрели изменения в правилах проведения дорожных работ. Планируется установить ряд требований к подрядчикам: фотофиксация в 3 этапа (до, во время и после проведения работ), заделка мест отбора проб из асфальтобетонного покрытия, своевременный вывоз строительного мусора, обеспечение рабочих спецодеждой с логотипом организации и светоотражающими элементами. Кроме того, предполагается закрепить запрет на привлечение к дорожным работам иностранных граждан, не прошедших миграционный контроль.

Нововведения призваны упорядочить производственный процесс, обеспечить контроль на каждом этапе и соблюдение технологий, требований к охране труда, культуре производства работ, экологической безопасности.

Справочно: Объём областного Дорожного фонда в 2019 году составляет более 10 млрд рублей. В муниципалитетах предполагается отремонтировать более 163 км дорог – на 60 км больше, чем в прошлом году.

Планируется построить и отремонтировать 323 км дорог регионального и межмуниципального значения, в программу включен 21 объект. Еще одно направление – ремонт дорог в Твери и Ржеве. Здесь дорожная кампания будет вестись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и закона о городах воинской славы.

Пресс-служба Правительства Тверской области