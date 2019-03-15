Игорь Руденя поздравил тверскую лыжницу Наталью Непряеву со вторым местом в общем зачете Кубка мира

24 марта в Квебеке (Канада) состоялся финальный женский забег в рамках Кубка мира по лыжным гонкам сезона2018-2019 годов. В состязаниях приняла участие заслуженный мастер спорта России Наталья Непряева. По итогам соревнований лыжница из Тверской области сохранила за собой второе место в общем зачете Кубка мира. С этим достижением спортсменку поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«В борьбе за награды Вы проявили высокое мастерство, силу воли и настоящий спортивный характер. Заняв второе место в общем зачете по итогам сезона Кубка мира, Вы вписали яркую страницу в историю российского спорта, подтвердили, что являетесь одной из сильнейших лыжниц планеты. Тверская область гордится Вами», – говорится в телеграмме от имени Игоря Рудени.

Наталья Непряева стала первой российской лыжницей с 2005-2006 годов, которой удалось войти в тройку лучших спортсменов по итогам сезона Кубка мира. Последний раз таких успехов добивалась россиянка Юлия Чепалова, ставшая третьей.

Наталья Непряева является бронзовым призером XXIII Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. Это первая олимпийская награда в истории тверского лыжного спорта. Результатом успешного выступления Натальи Непряевой на Олимпиаде стало звание заслуженного мастера спорта России.

По итогам участия в Олимпийских играх Губернатор Игорь Руденя провёл встречу с Натальей Непряевой, её родителями и тренерами. Глава региона наградил спортсменку знаком «За заслуги в развитии Тверской области». Весной лыжница поделилась опытом с воспитанниками спортивных школ Верхневолжья на площадке ДС «Юбилейный».

Еще одним серьезным достижением спортсменки стала победа в декабре 2018 года в индивидуальной гонке свободным стилем на 10 км на соревнованиях «Тур де Ски» в Италии. Наталья Непряева впервые выиграла этап этих престижных состязаний.

Пресс-служба Правительства Тверской области