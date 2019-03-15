Муниципалитеты и предприниматели Тверской области могут получить гранты на открытие новых туристических объектов

В Тверской области стартует конкурс на предоставление субсидий для малого и среднего бизнеса на открытие новых объектов турпритяжения, организованный региональным Министерством туризма. Меры поддержки реализуются в рамках государственной программы «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018–2023 годы.

Претендовать на получение гранта могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, планирующие открыть объекты показа и инфраструктуры в сфере туризма. В 2019 году максимальный размер субсидии составит 1 млн рублей. По условиям программы, получатель субсидии должен вложить в реализацию проекта не менее 50 % собственных средств.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить презентацию проекта, план его реализации, юридические документы. Заявки принимаются до 12 апреля 2019 года.

Победителя выберет конкурсная комиссия по ряду критериев, в том числе будет оцениваться влияние нового объекта на рост туристического потока, уровень проработки финансово-экономического плана и другие показатели.

В рамках госпрограммы также предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Тверской области на содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере туризма, в том числе на создание мини-музеев, этно-парков, туристско-информационных центров. Заявки от муниципалитетов принимаются до 12 апреля 2019 года.

Максимальный размер трансферта – 2,5 млн рублей. Не менее 35% от общей стоимости проекта должен софинансировать муниципалитет или привлечь внебюджетные средства. Конкурсная комиссия при отборе лучших проектов будет учитывать планируемое количество рабочих мест в результате реализации проекта и влияние на увеличение туристического потока в муниципалитетах.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Министерства туризма Тверской области.

В 2018 году благодаря господдержке реализованы 15 проектов. Общий объем бюджетного финансирования составил свыше 5 млн рублей, объем частных инвестиций в проекты – более 15 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области