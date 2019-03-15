Инициатива Игоря Рудени о разработке концепции развития IT-индустрии в Тверской области вошла в рейтинг «Губернаторская повестка»

Встреча губернатора Игоря Рудени с представителями бизнеса в сфере IT-технологий, в ходе которой глава региона выступил с инициативой разработать концепцию развития IT-индустрии в Тверской области, отмечена в еженедельном рейтинге «Губернаторская повестка». Об этом сообщается на сайте фонда общественных связей «Петербургская политика».

Встреча состоялась 21 марта. В ней приняли участие руководители ООО «Комплексные системы», «Центрпрограммсистем», НИИ информационных технологий, технологического центра Accenture, представители других компаний.

«Для нас сфера IT является важной и перспективной в связи с развитием цифровой экономики в регионе по разным направлениям: здравоохранение, образование, социальная защита, отрасли строительства, дорожного хозяйства. Кроме того, развитие IT-индустрии даст региону создание новых высокотехнологичных рабочих мест во внебюджетной сфере», – отметил Игорь Руденя.

На встрече также обсуждалось обеспечение IT-компаний квалифицированными специалистами. С 2019 года на территории Верхневолжья началась модернизация системы профобразования, которая предполагает создание десяти производственно-образовательных кластеров, в том числе в сфере информационных технологий. Представители IT-бизнеса выразили готовность принять участие в проекте на разных уровнях образования – от школьного до высшего. Ряд компаний уже сотрудничает с детским технопарком «Кванториум», где обучение информационным технологиям ведётся по отдельному профилю.

Представители отрасли внесли предложения по введению региональных льгот и субсидий для IT-компаний. Министерству экономического развития Тверской области Губернатор поручил создать современную, эффективную систему развития и поддержки IT-бизнеса. При министерстве будет создано отдельное структурное подразделение, которое займётся этим направлением, обеспечит взаимодействие бизнеса, научного сообщества и органов власти.

Кроме того, в регионе планируется открыть специализированный IT-технопарк. Это позволит обеспечить необходимой инфраструктурой стартап-проекты и действующие компании.

Рейтинг «Губернаторская повестка» выпускается еженедельно фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В основе исследования - ключевые решения, инициативы и заявления глав субъектов РФ.

Михаил Бородов