Жители Верхневолжья могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Друзья немецкого языка»

Жителей Тверской области приглашают принять участие в VII Всероссийском конкурсе «Друзья немецкого языка», направленном на укрепление дружбы и взаимопонимания между народами, популяризацию изучения иностранных языков. Прием заявок ведется до 1 апреля 2019 года.

Конкурс проводят Федеральная национально-культурная автономия российских немцев совместно с Международным союзом немецкой культуры при поддержке ФАДН России и МВД ФРГ.

Его участниками могут стать ученики 1–11 классов, воспитанники дошкольных образовательных организаций, учащиеся гимназий, студенты и преподаватели вузов, а также все изучающие немецкий язык и желающие проверить свои языковые компетенции.

Конкурс проводится по 9 номинациям: литературная; для преподавателей немецкого языка; для школ с изучением немецкого языка; центров встреч российских немцев; семейная; номинация публицистических работ; молодежная; научная; конкурс художественных работ.

Призовой фонд включает поездки в Германию на языковые или страноведческие семинары, участие в международных и этнокультурных лагерях, в международных обменах и стажировках и многое другое. По итогам конкурса будет издан каталог с работами победителей и призеров.

Подробная информация об участии в конкурсе размещена на сайте www.konkurs.rusdeutsch.ru . Вопросы можно направлять на электронную почту spar@ivdk.ru

С 2009 года в конкурсе «Друзья немецкого языка» приняли участие более 14000 человек из 69 субъектов Российской Федерации и 7 стран.

Пресс-служба Правительства Тверской области