Тверской императорский дворец приглашает на встречи с реставраторами в «Открытых мастерских»

29 марта Тверской императорский дворец проводит встречи с реставраторами в рамках программы тематических экскурсий «Открытые мастерские». Специалисты расскажут о том, как происходит восстановление живописной коллекции галереи, о современных методах сохранения произведений.

Запланированы две тематические экскурсии, посвященные восстановлению масляной и темперной живописи. В частности, реставраторы темперной живописи познакомят посетителей с приемами создания иконы и эволюцией иконописи, расскажут о возрождении памятников древнерусского искусства.

Записаться на экскурсии можно по телефону 8(4822) 34-62-43.

Тверской императорский дворец официально открыт после реставрации в ноябре 2017 года. В торжественной церемонии приняли участие Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, Губернатор Игорь Руденя и другие почётные гости.

«Это культурная жемчужина Тверской области, достояние страны. Неоднократно в стенах дворца принимались важные решения и происходили события, которые влияли на судьбу не только тверской земли, но и всей России. Рядом возрождается духовный символ тверского края – Спасо-Преображенский собор», – отметил Игорь Руденя.

С 2017 года по инициативе Губернатора в императорском дворце проводятся бесплатные экскурсии для школьников Тверской области. Основная цель проекта «Нас пригласили во дворец» – приобщение детей к истории и культуре России и тверского края.

Всего с начала реализации проекта его участниками стали свыше 39 тысяч школьников из всех муниципальных образований региона. В 2017 году императорский дворец посетили около 27300 учеников 8-11 классов школ Верхневолжья. Начиная с 2018-го, бесплатные экскурсии проводятся только для восьмиклассников. В прошлом году во дворце побывали более 11900 учеников восьмых классов. В 2019 году Тверской императорский дворец посетят около 12380 учеников восьмых классов из всех районов Верхневолжья.

Справочно: Комплекс Тверского императорского дворца является образцом парадной архитектуры XVIII-XIX веков. К нему относятся главный корпус, флигель, каретный сарай, конюшня, гауптвахта, Дворцовый сад, оранжерея, здание бывшего реального училища, где в настоящее время базируется тверской объединённый музей.

С 2012 года велась реставрация объекта по проекту Министерства культуры РФ и Международного банка реконструкции и развития «Сохранение и использование культурного наследия в России». Из федерального бюджета на эти цели было направлено более 3 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области