Спортсменка из Тверской области впервые в истории региона стала победительницей Первенства России по боксу

Первенство России по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет проходило в городе Анапе с 15 по 22 марта. За награды боролись спортсмены, признанные сильнейшими в своих регионах. Впервые на высшую ступень пьедестала Первенства России по боксу поднялась представительница Верхневолжья.

В составе сборной Тверской области на ринг вышли четыре спортсменки: Наталья Лебедева из Ржева и три представительницы Осташкова – Анна Полякова, Полина Круглова, Виктория Застрялина.

В итоге кандидат в мастера спорта России Виктория Застрялина завоевала золото соревнований. Спортсменка провела четыре боя, выиграла каждый. По результатам соревнования Виктория получила право представлять Россию на европейских и мировых турнирах. В мае 2019 года она примет участие в Первенстве Европы, которое пройдёт в Румынии. Наталья Лебедева и Полина Круглова попали в резерв сборной команды РФ.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, в регионе обязательно должна быть продолжена система моральной и материальной мотивации спортсменов, которые достойно представляют Тверскую область на соревнованиях различного уровня, и их наставников.

Представителям спортивной сферы Верхневолжья за выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта выплачивается единовременное денежное вознаграждение. Получателями являются победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, рекордсмены мира или Европы и другие категории, а также их тренеры.

Кроме того, спортсменам Тверской области, входящим в основной и юниорский составы сборных команд России, назначаются ежемесячные стипендии. Финансовая поддержка касается, в том числе спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

Пресс-служба Правительства Тверской области