Кинофорум «Шередарь» ведет прием заявок на участие в конкурсной программе

Продолжается сбор заявок на участие в открытом кинофоруме «Шередарь» – конкурсе кино-, видео- и телевизионных работ на социально значимые темы. В форуме могут принять участие как профессионалы, так и любители. Кроме того, заявлена специальная номинация для детей.
Работы принимаются по пяти направлениям: «Рассказ о благотворительном проекте» (промо, реклама, социальное видео), «Преодоление» (рассказ о людях, находящихся в тяжелой жизненной ситуации), «Те, кто рядом» (о людях, помогающих другим преодолевать трудности), «За продвижение идеи благотворительности» (телевизионные сюжеты), «До 16 и младше».
Эксперты отберут лучшие работы, а их авторы будут приглашены на образовательную программу в детский реабилитационный центр «Шередарь» во Владимирской области. Здесь с 16 по 20 апреля профессионалы телевизионного дела и кинематографии – режиссеры, операторы, сценаристы и продюсеры – помогут участникам развить свои навыки, раскроют секреты мастерства, проведут разбор конкурсных работ. По итогам кинофорума в Москве состоится торжественная церемония награждения победителей.
Пресс-служба Правительства Тверской области