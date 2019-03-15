Кинофорум «Шередарь» ведет прием заявок на участие в конкурсной программе

Продолжается сбор заявок на участие в открытом кинофоруме «Шередарь» – конкурсе кино-, видео- и телевизионных работ на социально значимые темы. В форуме могут принять участие как профессионалы, так и любители. Кроме того, заявлена специальная номинация для детей.

Работы принимаются по пяти направлениям: «Рассказ о благотворительном проекте» (промо, реклама, социальное видео), «Преодоление» (рассказ о людях, находящихся в тяжелой жизненной ситуации), «Те, кто рядом» (о людях, помогающих другим преодолевать трудности), «За продвижение идеи благотворительности» (телевизионные сюжеты), «До 16 и младше».

Эксперты отберут лучшие работы, а их авторы будут приглашены на образовательную программу в детский реабилитационный центр «Шередарь» во Владимирской области. Здесь с 16 по 20 апреля профессионалы телевизионного дела и кинематографии – режиссеры, операторы, сценаристы и продюсеры – помогут участникам развить свои навыки, раскроют секреты мастерства, проведут разбор конкурсных работ. По итогам кинофорума в Москве состоится торжественная церемония награждения победителей.

Заполнить заявку на участие в кинофоруме «Шередарь» можно на сайте https://kino.sheredar.ru/ до 31 марта. Дополнительная информация по телефону: +7(910)443-95-61 и по e-mail: sheredar.press@yandex.ru

Пресс-служба Правительства Тверской области