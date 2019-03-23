Школьники Тверской области и других регионов могут принять участие в музейной игре, посвящённой Спасо-Преображенскому собору

Тверская областная картинная галерея подготовила для школьников Тверской области, а также для юных гостей из других регионов, музейную игру по выставке «Дом святого Спаса», посвящённой истории восстанавливаемого Спасо-Преображенского собора.

Участвуя в музейной игре, дети узнают об истории собора, увидят сокровища, которые в нем хранились, а также уникальное рукописное Евангелие 1417 года — самую древнюю из сохранившихся рукописей, созданных на тверской земле.

Записаться на игру можно по телефону: 8 (4822) 34-62-43.

Экспозиция «Дом святого Спаса» была открыта в здании Тверского императорского дворца 5 декабря 2018 года, в день празднования 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия преставления его супруги Анны Кашинской.

Первыми посетителями выставки стали полномочный Представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, Губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев и другие почётные гости.

«Спасо-Преображенский собор всегда был душой Твери, поэтому очень важно, что сегодня происходит возрождение наших традиционных ценностей», – отметил Игорь Руденя.

В экспозицию «Дом святого Спаса» входят сохранённые реликвии древнего храма и артефакты, найденные на месте археологических раскопок на Соборной площади. Это предметы церковного богослужения из драгоценных металлов XVI-XIX веков, иконы, портреты тверских архиепископов XVIII-XIX веков, покров на раку с мощами Михаила Тверского 1873 года, а также бытовые, религиозные и светские вещи, фрагменты фресок, архитектурные детали.

Внешний вид Спасо-Преображенского собора до разрушения запечатлён на представленных на выставке иконах рубежа XVII-XVIII веков, гравюрах и литографиях XVIII-XIX веков. Кроме того, в зале академической живописи Тверской областной картинной галереи можно увидеть картины художника Ивана Орлова «Смерть в Орде Михаила Тверского» и «Напутствования князя Михаила Тверского», созданные в XIX веке. Полотна ранее украшали Спасо-Преображенский собор.

Выставка «Дом святого Спаса» открыта до 5 июня 2019 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области