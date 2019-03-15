Игорь Руденя: Ржевский мемориал станет единственным в России масштабным памятником советскому солдату

22 марта Губернатор Игорь Руденя провёл в Правительстве Тверской области совещание, посвящённое строительству Ржевского мемориала советскому солдату. Обсуждались вопросы создания инфраструктуры на территории комплекса. В настоящее время на площадке уже идёт подготовка к строительству, закладной камень на месте мемориала был заложен в ноябре 2018 года.

«Проект должен быть завершён к 9 мая 2020 года, 75-й годовщине Великой Победы. Это будет единственный масштабный мемориал советскому солдату, установленный на территории Российской Федерации. Все остальные подобные монументы находятся за границей. Для нас этот проект знаковый, Тверской области оказано большое доверие. Мы должны обеспечить очень высокий уровень ответственности на всех этапах», — сказал Игорь Руденя.

Идею создания в Ржевском районе масштабного мемориала Советскому солдату поддержал Президент РФ Владимир Путин.

Проект реализуется совместно с Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного Государства России, Министерства культуры РФ. Куратор — Центральный музей Великой Отечественной войны (Музей Победы).

Тверской регион взял на себя ответственность за создание инфраструктуры комплекса, благоустройство территории, обустройство общественных пространств. Уже определены точки подключения к электрическим сетям, разрабатывается план-график подключения мемориала к электроснабжению, которое будет осуществлено на льготных условиях. Решаются вопросы обеспечения доступа к интернету на территории комплекса.

Для создания современной транспортной инфраструктуры у Ржевского мемориала предполагается провести реконструкцию подъездных путей к нему до мая 2020 года. В частности, планируется реконструкция участка автодороги «Москва - Рига» - Хорошево протяженностью 1 км с расширением до 4 полос, устройством освещения и стоянки. Рассматривается установка светофора и переходно-скоростных полос на федеральной трассе М-9 «Балтия».

На совещании обсудили также варианты размещения автозаправочного и комплекса и объектов общественного питания рядом с мемориалом, обеспечение стройплощадки песком и плодородным грунтом, проект озеленения территории.

Планируется, что к 75-летию Великой Победы, в мае 2020 года будет завершен первый этап строительства: открыт сам монумент, отремонтированы дороги, обустроены съезд с трассы М-9 «Балтия» и площадка для парковки автомобилей. Второй этап предполагает создание интерактивного музея, выставки военной техники, реконструкцию линии фронта по местам сражений, зону инсталляции, строительство часовни, парковой зоны и других объектов.

С 2019 года вблизи будущего мемориала советскому солдату в Ржевском районе будет работать постоянный лагерь Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт», которая проводится в регионе начиная с 2016 года.

Участие в создании инфраструктуры Ржевского мемориала примет ПАО «Лукойл». Договорённость об этом достигнута Губернатором Игорем Руденей и президентом компании Вагитом Алекперовым 14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

На установку Ржевского мемориала собрано уже более 113,5 млн рублей пожертвований. Сбор средств ведётся на сайте поддержки патриотических проектов РВИО https://dar.histrf.ru . Также предусмотрено бюджетное финансирование проекта.

В настоящее время на сайте мемориала http://rzhev.histrf.ru идёт голосование по выбору варианта оформления площадки для возложения цветов и отдания почестей у подножия памятника.

Для создания монумента выбран проект «Я убит подо Ржевом» скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. Планируется, что скульптура высотой 25 метров будет выполнена в бронзе. На мемориале будут увековечены имена 62 тысяч солдат, погибших на ржевской земле.

Пресс-служба Правительства Тверской области