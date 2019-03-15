«Дому поэзии Андрея Дементьева» в Твери переданы книги народного поэта Башкортостана

«Дому поэзии Андрея Дементьева» в Твери переданы книги народного поэта Республики Башкортостан Мустая Карима. Подарок художественному руководителю Дома поэзии, вдове поэта Анне Пугач вручил учредитель Фонда имени Мустая Карима, председатель Попечительского совета фонда «Дом национальных литератур» Тимербулат Каримов.

21 марта в столице Верхневолжья отметили Всемирный день поэзии, состоялось награждение победителей III Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок». Участие в торжествах принял Губернатор Игорь Руденя.

«Андрей Дмитриевич создал в городе Твери единственный в нашей стране Дом поэзии. Я надеюсь, что это место станет родным домом для юных дарований cо всей страны», - отметил на тожественной церемонии Игорь Руденя.

По мнению главы региона, творческое наследие Андрея Дементьева является народным достоянием. В настоящий момент в Правительстве Тверской области обсуждается вопрос об учреждении литературной премии имени Дементьева.

Игорь Руденя вместе с другими участниками церемонии возложили цветы к

памятнику поэтам-шестидесятникам, установленному на площадке перед «Домом поэзии» в 2016 году.

Приветственный адрес всем участникам Всемирного дня поэзии в Твери направил врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров.

«Мне особенно приятно, что такой замечательный праздник проходит в «Доме поэзии Андрея Дементьева», который был большим другом Мустая Карима, с большим теплом относился к нашей республике», — говорится в телеграмме от имени Радия Хабирова.

В рамках празднования Всемирного дня поэзии в Доме поэзии также открыта выставка «…Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет!», посвящённая 220-летию Александра Сергеевича Пушкина. Экспонаты представлены Всероссийским музеем А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге.

Кульминацией праздничных торжеств станет музыкальный спектакль «Калина красная» по произведениям Василия Шукшина, показ которого состоится 22 марта в Тверском театре драмы. Спектакль поставлен театром «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной с участием Заслуженных артистов России Марии Шукшиной, Елены Сафоновой, Андрея Мерзликина, Народного артиста РСФСР Сергея Никоненко, а также Ивана Замотаева и Александра Когана.