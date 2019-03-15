Игорь Руденя принял участие во всероссийском селекторном совещании о реализации национальных проектов

22 марта Губернатор Игорь Руденя принял участие во всероссийском селекторном совещании, которое в режиме видеоконференцсвязи провёл первый заместитель Председателя Правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов. Обсуждались вопросы реализации национальных проектов в регионах.

В Тверской области разработано 49 региональных проектов, входящих в состав 11 нацпроектов.

«Сегодня у нас есть шанс выйти на совершенно новый уровень развития. Наши показатели должны позиционировать регион как территорию устойчивого экономического роста, развития социальной инфраструктуры», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Планируемый объем финансирования в 2019 году по всем национальным проектам в тверском регионе составит 8,8 млрд рублей, из них 6,5 млрд рублей средства федерального бюджета, 2,3 млрд рублей – областного. В 2020 году на нацпроекты в Верхневолжье направят 9,1 млрд рублей, в 2021 году – 8,3 млрд рублей.

Результатом реализации национального проекта «Демография» станет строительство новых детских садов. Предполагается ввести не менее 10 учреждений, что даст порядка 1700 новых дошкольных мест. Также запланировано обучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет – ежегодно это не менее 380 молодых мам.

Кроме того, в регионе действует мера поддержки семей в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. С 2018 года получателями ежемесячных выплат в размере 10625 рублей стали почти 3 тысячи семей. Финансирование программы в прошлом году составило свыше 162 млн рублей. В 2019 году Тверской области из федеральной казны на оказание данной меры поддержки предусмотрено свыше 511 млн рублей.

Одна их ключевых целей нацпроекта «Здравоохранение» – развитие первичной медицинской помощи. Запланирована работа по реновации фельдшерско-акушерских пунктов, расширению выездов мобильных комплексов, усилению профилактического звена.

В рамках нацпроекта «Образование» предполагается реализовать федеральный проект «Социальная активность». В Тверской области запланированы мероприятия по развитию добровольчества, поддержке талантливой молодежи, общественных инициатив.

Регион участвует в нацпроекте «Жилье и городская среда». В 2019 году планируется обеспечить ввод около 650 тыс. кв. м жилья, к 2024 году увеличить эту цифру до 886 тыс. кв. м. В 74 муниципальных образованиях в текущем году предполагается благоустройство дворовых территорий и общественных пространств. На эти цели из федерального бюджета предполагается направить 411 млн рублей, из регионального – 12,7 млн рублей.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Твери создаётся центр «Мой бизнес», который объединит на одной площадке все институты развития и поддержки предпринимателей. В 2019 году регион получит на создание и развитие центра 72,7 млн рублей из федерального бюджета.

Кроме того, благодаря участию Тверской области в нацпроекте, в 2019-м году будет проведена докапитализация регионального Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства на сумму свыше 211 млн рублей, что позволит увеличить объёмы поддержки предпринимателей и привлечь в экономику Верхневолжья около 1,5 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области