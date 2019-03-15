В Тверской области реализуются два инвестиционных проекта в сфере овцеводства в Бежецком и Зубцовском районах. Выход предприятий на проектную мощность запланирован в 2019-2020 годах.

«В Послании Федеральному Собранию РФ Президент Владимир Путин назвал одним из приоритетов сельскохозяйственное производство. Сегодня мы должны решать важнейшие задачи, связанные с модернизацией производственных мощностей, наращиванием объемов выпуска экологически чистой продукции, сделанной в тверском регионе», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Одно из направлений агропрома Верхневолжья – племенное животноводство. В 2019 году в Тверской области на поддержку животноводческих хозяйств выделяется более 109 млн рублей. В областном бюджете предусмотрено 85,2 млн рублей на возмещение затрат по содержанию маточного племенного поголовья сельскохозяйственных животных и 24,7 млн рублей на возмещение расходов на приобретение племенного молодняка. Эти меры распространяются, в том числе на поддержку овцеводческих предприятий.

В настоящее время на территории Тверской области разведением овец занимаются 16 сельскохозяйственных организаций, 12 крестьянских и фермерских хозяйств, а также личные подсобные хозяйства. Основная разводимая порода – романовская.

В числе успешных предприятий – ООО «Фермерское хозяйство «Покров» Зубцовского района, действующее с 2013 года. «Покров» ежегодно наращивает поголовье овец, которое на начало 2019 года составило 1921 голову, что на 23,8 % больше показателей прошлого года. Налажено сотрудничество с ведущими племенными предприятиями России, а также с европейскими партнерами в сфере овцеводства.

В Тверской области также реализуются два крупных инвестиционных проекта в овцеводстве. ООО «Тверской урожай» Бежецкого района в 2016 году начата реализация инвестпроекта по строительству современного овцеводческого хозяйства с акцентом на переработку мяса и производство кормов. В этом году предполагается выход на проектную мощность, планируемый объем производства баранины составит 238,2 тонны. Сейчас в хозяйстве насчитывается 2546 голов овец.

Кроме того, в Зубцовском районе ИП Комаров А.А. реализует инвестиционный проект по созданию животноводческих комплексов в сфере овцеводства по выпуску мясо-молочной продукции. Предполагаемая дата выхода на проектную мощность – 2020 год. В настоящее время поголовье овец хозяйства составляет 1230 голов.

Справочно: В 2018 году в Тверской области объем государственной поддержки агропромышленного комплекса составил более 2 млрд рублей. Средства выделялись на развитие производств, фермерских и личных подсобных хозяйств, решение жилищных вопросов, поддержку кадрового потенциала.

Господдержка оказана 256 предприятиям агропромышленного комплекса и фермерским хозяйствам, 53 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство. По сравнению с 2017 годом, в 2018-м вырос объём грантов начинающим фермерам и семейным фермам до 66,7 млн рублей.

Кроме того, средства были направлены 82 молодым специалистам, принятым на работу в сельскохозяйственные организации, крестьянские и фермерские хозяйства, и 17 семьям, в том числе молодым, проживающим и работающим на селе – на строительство и приобретение жилья.

В 2018 году в Верхневолжье увеличено финансирование по отраслям животноводства, производства молока, зерна. Также расширены меры поддержки льноводов. Введено новое направление – возмещение затрат на произведённое и реализованное льноволокно. На эти цели выделено более 18,3 млн рублей. Производителям льна также была оказана господдержка на проведение агротехнологических работ в размере более 11904,76 рубля на 1 га посевной площади и за приобретение элитных семян в размере 1708 рублей за 1 га посевной площади.

В 2018 году объём инвестиций в сельское хозяйство увеличился до 6,2 млрд рублей, в 2017-м показатель составлял 5,3 млрд рублей. В 2019 году ведущие животноводческие хозяйства региона «Дмитрова гора» и «Коралл» планируют открыть новые комплексы в Ржевском и Бежецком районах. Заявлена реализация еще 30 инвестиционных проектов в отрасли общим объёмом инвестиций 30 млрд рублей и созданием более 2 тыс. рабочих мест.

Пресс-служба Правительства Тверской области