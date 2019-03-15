Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций информирует участников алкогольного рынка о начале декларационной отчетности об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи за I квартал 2019 года с 01.04.2019 по 20.04.2019 следующего содержания.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» - Организации, осуществляющие производство и (или) оборот этилового спирта (за исключением фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, а также спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, обязаны осуществлять декларирование объема:

- розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, спиртосодержащей непищевой продукции;

- розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

В соответствии с пунктом 15 Правил представления деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей, об объеме собранного винограда и использованного для производства винодельческой продукции винограда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2012 № 815 «О представлении деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей, об объеме собранного винограда и использованного для производства винодельческой продукции винограда» декларации (за исключением деклараций, указанных в пунктах 14(1) - 14(3) Правил) представляются ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и (или) спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие производство, хранение, поставки и розничную продажу (при наличии соответствующей лицензии) вина, игристого вина (шампанского), представляют декларации об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продукции по форме согласно приложению № 11 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.11.2013 № 1024, от 13.05.2016 № 411).

Организации и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, представляют декларации об объеме розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи по форме согласно приложению № 12 (в редакции Постановления Правительства РФ от 15.11.2013 № 1024).

Пункт 16 Правил предусматривает, что Декларации представляются по телекоммуникационным каналам связи в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой выдан любым удостоверяющим центром, аккредитованным в порядке, установленном Федеральным законом «Об электронной подписи».

В соответствии с пунктом 19 Правил Декларации по формам, предусмотренным приложениями № 11 и 12 к Правилам, представляются организациями, осуществляющими розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими розничную продажу (при наличии соответствующей лицензии) вина, игристого вина (шампанского), а также индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по месту регистрации организации (индивидуального предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, осуществляющего розничную продажу (при наличии соответствующей лицензии) вина, игристого вина (шампанского) (в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.11.2013 № 1024, от 13.05.2016 № 411).

Копии деклараций, представляемых в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организации, сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие розничную продажу (при наличии соответствующей лицензии) вина, игристого вина (шампанского), и индивидуальные предприниматели направляют в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка в электронной форме в течение суток после представления деклараций в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в ред. Постановления Правительства РФ от 13.05.2016 № 411).

При представлении деклараций по формам, предусмотренным приложениями № 11 и 12 к Правилам, в форме электронного документа используется формат, установленный Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации для приема указанных деклараций используют программное обеспечение указанной Службы.

Пункт 20 Правил: При обнаружении организацией, индивидуальным предпринимателем, сельскохозяйственным товаропроизводителем, гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем отчетном периоде фактов не отражения или неполноты отражения необходимых сведений, а также ошибок (искажений), допущенных в представленной ранее декларации, организация, индивидуальный предприниматель, сельскохозяйственный товаропроизводитель, гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство, представляют корректирующие декларации, содержащие сведения (дополнения), уточняющие сведения, содержащиеся в декларациях, представленных ранее.

Корректирующие декларации (за исключением корректирующих деклараций по формам, предусмотренным приложениями № 13 - 15 к Правилам) представляются до истечения срока подачи деклараций за квартал, следующий за отчетным кварталом, с обоснованием причин, вызвавших неполноту или недостоверность представленных сведений (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 20(1) Правил).

Во время проведения проверки деятельности организации, индивидуального предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, уполномоченными органами организация, индивидуальный предприниматель, сельскохозяйственный товаропроизводитель, гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство, не вправе представлять корректирующие декларации за проверяемый период (п. 20 в редакции Постановления Правительства РФ от 13.05.2016 № 411).

Представление корректирующих деклараций после срока, установленного пунктом 20 Правил, возможно:

а) по предписанию Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка или уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об устранении выявленных нарушений обязательных требований, установленных Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;

б) по решению Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка или уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о возможности представления корректирующих деклараций, принятому по результатам рассмотрения заявления организации, индивидуального предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, о представлении корректирующей декларации после установленного срока. Порядок представления указанного заявления и порядок принятия решения о возможности представления корректирующей декларации после установленного срока утверждаются Министерством финансов Российской Федерации (п. 20 (1) введен Постановлением Правительства РФ от 13.05.2016 № 411).

Пункт 21 Правил: Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и (или) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации не вправе отказать в принятии деклараций, представленных организацией (индивидуальным предпринимателем, сельскохозяйственным товаропроизводителем) в соответствии с Правилами (в редакции Постановления Правительства РФ от 13.05.2016 № 411).

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и (или) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации при получении деклараций в тот же день передают квитанции о приеме деклараций в форме электронного документа организациям (индивидуальным предпринимателям, сельскохозяйственным товаропроизводителям) по телекоммуникационным каналам связи (в редакции Постановления Правительства РФ от 13.05.2016 № 411).

При представлении декларации по телекоммуникационным каналам связи днем ее представления считается дата ее отправки (п. 21 в редакции Постановления Правительства РФ от 15.11.2013 № 1024).

Повторное в течение одного года сообщение недостоверных сведений в декларациях об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использовании производственных мощностей или повторное в течение одного года несвоевременное представление указанных деклараций в лицензирующий орган является основанием для аннулирования лицензии в судебном порядке в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

На основании статьи 15.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования производственных мощностей – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.