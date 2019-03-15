Экскурсоводы Тверской области могут пройти обучение в рамках нового курса «Брендовые маршруты»

В Тверской области стартует пилотный проект в рамках повышения квалификации действующих экскурсоводов. Региональным Министерством туризма для специалистов в сфере гостеприимства подготовлен новый обучающий курс «Брендовые маршруты». Заявки принимаются до 25 марта 2019 года. Обучение бесплатное.

Отбор участников пройдет на конкурсной основе. Слушателями образовательного курса смогут стать 10 действующих экскурсоводов. Для участия необходимо заполнить анкету, размещённую на официальном сайте Министерства туризма Тверской области, и выполнить творческое задание.

Обучение начнётся 1 апреля 2019 года. Помимо занятий по брендовым маршрутам в программу курса включены лекции по драматургии экскурсий и маркетингу территорий. Среди педагогов – специалисты более чем с 20-летним опытом работы. Экскурсоводы, успешно прошедшие курс, получат удостоверения государственного образца о повышении квалификации.

Брендовые маршруты по Тверской области являются наиболее востребованными среди организованных туристов и перспективным направлением для федеральных и региональных туроператоров. К их числу относятся такие маршруты, как «Государева дорога», «В Тверскую область по велению души» и другие.

В регионе уделяется большое внимание профессиональному росту и подготовке специалистов экскурсионного дела. В 2018 году при поддержке областного Министерства туризма обучение прошли 50 экскурсоводов и 16 гидов-переводчиков, официальное удостоверение аттестованных экскурсоводов получили 120 человек, всего квалификацию повысили 335 специалистов сферы HoReСa.

Также в 2018 году был запущен совместный образовательный проект регионального Министерства туризма и Института «Стрелка» – «Школа городских экскурсий», цель которого – привлечение молодых кадров в сферу экскурсионной деятельности.