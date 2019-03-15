В Тверской области пройдёт фестиваль «Театральные встречи»

30-31 марта в Верхневолжье пройдёт XXI областной фестиваль любительского театрального искусства «Театральные встречи - 2019». В этом году площадкой творческого форума станет Дом культуры города Кашина.

Участие в фестивале примут театральные коллективы из Сандовского и Максатихинского районов, а также городов Кимры, Калязина и Конаково.

По итогам конкурсного просмотра жюри отметят лучшие работы актеров, режиссеров, композиторов, художников. В программе фестиваля сказки для детей, комедии и мистические драмы для взрослых.

Кроме того, для участников фестиваля будет организована творческая лаборатория и мастер-класс.

2019 год Президентом Владимиром Путиным объявлен в Российской Федерации Годом театра. Среди основных задач - популяризация лучших отечественных театральных традиций и повышение доступности театров для граждан.

В последние годы в Тверской области уделялось большое внимание модернизации материально-технической базы театров, реконструкции устаревших сцен. В рамках реализации проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России» во всех государственных театрах заменено звуковое, световое и технологическое оборудование, для всех учреждений приобретены автобусы.

В 2019 году планируется закупка мультимедийных сценических комплексов, светодиодных экранов, акустического оборудования. На поддержку творческой деятельности и техническое оснащение Театров юного зрителя и кукол из федерального и регионального бюджета на 2019 год предусмотрено направить около 16 млн рублей, театров малых городов - Вышневолоцкого драматического театра и Кимрского театра драмы и комедии - 11,5 млн рублей.

В 2019-м профессиональные театры Тверской области представят зрителю 32 новых спектакля. В регионе будет реализован проект «Театр в глубинку» - на протяжении года коллективы посетят все города и районные центры Верхневолжья с лучшими спектаклями своего репертуара. В рамках федеральной программы «Большие гастроли» зрители Твери и области смогут увидеть спектакли других театров нашей страны.

Для повышения доступности театров, популяризации семейного культурного досуга в течение года будут действовать различные акции, в частности «Доступный театр» позволит по максимально сниженной цене посмотреть все репертуарные спектакли.

Впервые в Год театра во всех государственных учреждениях Тверской области 29 марта пройдет Ночь театра (ночные показы спектаклей, капустники, встречи с артистами и другие мероприятия).

В регионе работают 500 любительских театров. В течение года они также покажут новые спектакли, будут участвовать во всех мероприятиях вместе с профессиональными театрами. В ноябре 2019 года запланирован межрегиональный театральный фестиваль «Тверской ангажемент», в котором примут участие лучшие любительские театральные коллективы России.

Пресс-служба Правительства Тверской области