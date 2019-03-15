«СОВРЕМЕННИК» СОБРАЛ ДРУЗЕЙ НА ЮБИЛЕЙ

Районный ДК «Современник» в субботу порадовал всех преданных поклонников юбилейным концертом, который назывался

«В ногу со временем».

Дворцу культуры «Современник» - 35 лет. И хотя пущен в эксплуатацию этот ДК был в апреле 1983 года, и эту полукруглую дату в своем кругу, думается, отметили еще в прошлом году, весь последующий год для «Современника» - юбилейный. А главное – в разгаре 35-й творческий сезон. Так что отмечать можно весь год. К тому же, и торопиться не стали, решив хорошо подготовиться. И поэтому юбилейный концерт получился на славу. Он начался с рассказа об истории Дворца культуры в исполнении директора Натальи СЕРГЕЕВОЙ.



Рассказ подкреплялся фотографиями на мультимедийном экране.

А затем начались поздравления. Добрых cлов признательности в этот вечер в зале было высказано немало. Из них особенно тепло было принято поздравление тверских гостей. Зал аплодировал, когда на сцену вышел председатель комитета по делам культуры Тверской области Ирина РЕПИНА. Она сказала:



- Вы знаете, в Тверской области очень много учреждений культуры. Они разные, по-разному называются, и каждый имеет своего зрителя и своих преданных сотрудников, которые зачастую работают не за, а вопреки. Но не так много в районах Дворцов культуры такого уровня, как «Современник». Скажу больше – не каждый ДК областной столицы может конкурировать с вашим культурным центром, и я думаю, что конаковцам в этом смысле повезло. Цените, что у вас есть «Современник», поддерживайте его, ходите на концерты и мероприятия. Он того стоит!

С этих слов началось чествование юбиляра. Эстафету продолжил глава Конаковского района



- Я условно поделил бы жизнь «Современника» на три части. Первая часть - это когда новый Дворец только открыл свои гостеприимные двери, когда все только начиналось, появлялись и крепли новые творческие коллективы, и «Современник» заявил о себе как самый передовой среди культурных учреждений района. Второй период – перестроечный, когда он принадлежал Конаковской ГРЭС и руководство станции, а главное, директор «Современника» и Почетный гражданин Конаковского района Николай Михайлович Макеев смогли сберечь ДК, выплыть по бурным водам рыночной экономики и не растерять то лучшее, что было наработано во времена СССР. И третий период начался с того момента, когда «Современник» стал флагманом культуры района, его методическим центром.



Это случилось пять лет назад, с передачей ДК на баланс района, и очень хорошо, что в тот момент нашелся человек, который смог возглавить «Современник» и в условиях серьезной нехватки бюджетных средств, зачастую используя внутренние резервы, провести ремонт зала, замену окон, обновить классы и кабинеты. Это директор и депутат районного Собрания Наталья Анатольевна Сергеева. И сделала она не только это. Вслед за укреплением материальной базы новый руководитель привлек в очаг культуры людей. Сегодня лучшие творческие коллективы нашли здесь свое пристанище, а зрительный зал никогда не бывает пустым...

Вместе с председателем Собрания депутатов Конаковского района Дмитрием ЩУРИНЫМ Олег Владимирович пожелали дружной команде «Современника» дальнейших успехов в работе. Затем районные власти вручили Наталье Анатольевне букет цветов и сертификат на сто тысяч рублей! Кроме того, Почетной грамотой главы Конаковского района были награждены лучшие сотрудники ДК. Это художественный руководитель ДК Наталья Исакова, заведующий отделом по работе с детьми Ольга Гулеева, звукооператор Роман Умяров, хормейстер Елена Дудинова. Письменная Благодарность главы Конаковского района была вручена главному бухгалтеру ДК Наталье Свешниковой, хормейстер Игорь Трындин, руководитель театра танца «Дебют» Лариса Мухина, заместитель директора ДК Алексей Гузяев, дежурный по залу Татьяна Козлова.

Праздник он и есть праздник. Особенно, когда это юбилей. И пусть ДК еще довольно молод (в нашем районе есть очаги культуры, которые отметили и 50, и 70 и даже 90 лет). Это значит только одно - у него все впереди. Ведь cамо название Дворца культуры «Современник» говорит нам, что он должен быть современным, молодым и актуальным к запросам времени.

Поэтому ДК постоянно ищет новые формы «культурного обслуживания». Концерты концертами, но уже стало доброй традицией крупные мероприятия обставлять всевозможными дополнительными нюансами. Вот и на юбилее в фойе ДК работала фотозона (де не одна), на фоне которой мог на память сняться любой желающий. Там же играл духовой оркестр «Наше время», создавая праздничную атмосферу. А наша газета «Заря» в честь юбилея помогла с оформлением фотовыставки, посвященной «Современнику», с кадрами, которые снимали наши корреспонденты в последние годы.

Но вернемся в зал. После вручения сертификата на сто тысяч рублей от районных властей на сцену вышел директор филиала производственного филиала Конаковская ГРЭС ПАО «Энел Россия» Илья НОВОЖИЛОВ. Электростанция тоже поддержала свой бывший ведомственный ДК. Директор филиала также пожелал всего самого хорошего и вручил подарочный сертификат на 50 000 рублей!

Ну а затем поздравления и подарки, что называется, потекли рекой. Заместитель главы администрации города Конаково Лариса ВЛАДИМИРОВА поздравила от имени жителей всего города Конаково, а начальник управления образования администрации Конаковского района Ольга БУЛГАКОВА отметила, что культура и образование – настолько рядом идущие отрасли, что она с полным правом может называть юбиляров своими коллегами.

Кроме того, большая дружная семья «Современника» получила подарки и массу поздравлений и от «собратьев по жанру»: городского ДК имени Воровского (директор Ольга Глотова), Конаковской ХШМиЮ (художественный руководитель Наталья Махновская), Дворца спорта «Дельфин» (директор Дмитрий Абрамов) и многих других. Причем, подарки были как материальные, так и творческие - в виде поделок, картин и выступлений. Например, творческое поздравление от образцовой балетной студии «Арабеск» (руководитель Надежда Халатова) было в высшей степени великолепно! Порадовали и коллеги - юные танцоры из образцового ансамбля «Наш стиль» ЦВР г. Конаково (руководитель Людмила Сосунова). А руководитель студии ЗОЖ «Обаяние» Екатерина Трифонова вместе со своими студийцами подарили директору «Современника» фантастически наряженную в народное платье куклу-обережку.

Чествовали и тех, без кого ни одно мероприятие «Современника» быть не может. Ведь танец – основа любого концерта. Сразу несколько хореографов на сцене получили свою долю почета и уважения: это Наталья Капитанова («Ритм»), Лариса Мухина («Дебют»), Елена Жугару («Эльби», «Ясмина», «Тип-Топ», «Жемчужина»), Виктория Пименова («Дебют Бэби»), Мария Сокрутницкая («Mary Dance»).

Основу юбилея составил, конечно, концерт. И «Современник» постарался представить все самое лучшее, чем богат. Своими творческими номерами порадовали театр танца «Дебют», солистка Татьяна Колотвина, фолк-поп ансамбль «Русская душа», солист Сергей Хлыбов, народный ансамбль гармонистов и частушечников «Завалинка», чей руководитель Раиса Николаевна Смирнова вспомнила, как работала в «Современнике» в 80-х годах, еще до того, как возглавила городской ДК им. Воровского.

Совместил свое выступление с поздравлением сборный детский театральный коллектив, составленный из театров «Теремок» Ольги Бардаковой и «Компот» Ольги Гулеевой. Очень эффектным было поздравление от солиста Селиховского ДК Бориса Кейли, который выступил с шикарной группой поддержки, состоявшей из танцовщиц ансамбля воcточного танца «Эльби».

В конце на сцену вышли все участники концерта, и финальным аккордом юбилея стал огненный фейерверк, который был встречен всеми зрителями стоя. Аплодировали они не только эффектной концовке. Эти аплодисменты – благодарность за труд и упорство, за фантазию и выдумку, за талант и преданность делу всем тем, кто трудится на поприще культуры. И творческому коллективу районного ДК «Современник» - в первую очередь!

Заканчивая юбилейный репортаж, хочется сказать вот что. Становлению «Современника» в свое время мы все обязаны неутомимой энергии его первого директора Николая Михайловича Макеева. Многое, чем богат ДК, было заложено им. Стоит вспомнить хотя бы молодежный «перестроечный» театр «Конфликт» режиссера Валерия Потемкина (позднее основателя не менее известной телекомпании «Пилигрим»). Из этого театра вышло много ныне известных и уважаемых людей. А начинался театр с подачи Н. Макеева. В зале присутствовали супруга Николая Михайловича и дочь. Им от ДК был подарен букет цветов и сказаны самые лучшие слова. И мы верим, что нынешний директор достойно будет нести знамя «Современника», которое когда-то поднял Почетный гражданин Конаковского района Н.М.Макеев. «Современнику» - жить!

Максим МАЛАХОВ. Фото автора.