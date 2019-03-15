НАГРАДЫ ЗА ТРУД

В прошедшее воскресенье работники жилищно-коммунальной отрасли отметили свой профессиональный праздник.

ЖКХ – важная отрасль, и проблем у нее хватает. Работа у коммунальщиков неблагодарная: люди привыкли чаще ругать коммунальные службы, и нередко критика эта вполне обоснованна. Но все же мы благодарны людям этой профессии, потому что они, как бойцы незримого фронта, делают ту работу, результат которой не замечаем. Мы привыкли к тому, что у нас есть тепло и свет, что мусор вывозится, а во дворах и подъездах убираются. Мы замечаем коммунальщиков только тогда, когда что-то из вышеперечисленного не делается. Такова жизнь.

В канун профессионального праздника в поселениях Конаковского района по традиции награждали лучших работников жилищно-коммунальной сферы. Прошло такое награждение и в зале заседаний администрации Конаковского района. Награды из рук главы Конаковского района Олега ЛОБАНОВСКОГО и заместителя главы администрации Конаковского района по жилищно-коммунальному хозяйству Видади ТАХМЕЗОВА получили следующие работники сферы ЖКХ:

работники коммунальных служб г. Конаково Станислав Иванович Говоров, Юрий Иванович Остриков, Ольга Витальевна Марейчева, Татьяна Алексеевна Писаренко, Валентин Юрьевич Киселев, Галина Николаевна Белавкина, Виктор Николаевич Стрельцов, Любовь Алексеевна Христофорова, Дмитрий Николаевич Сальников;

работники МУП «Районные тепловые сети» Сергей Вячеславович Салтыков и Наталья Анатольевна Овчинникова;

работники коммунальных служб Конаковского района Галина Федоровна Пушкина и Сергей Владимирович Васильев (с. Городня), Юлия Анатольевна Носкова и Надежда Викторовна Белякова (д. Старое Мелково), Татьяна Андреевна Левандовская и Елена Николаевна Кижапкина (с. Дмитрова Гора), Павел Витальевич Коновалов (п. Новозавидовский).