ГОД ТЕАТРА В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина 2019 год объявлен в стране Годом театра. В его рамках в Конаковском районе продолжаются показы самодеятельных театров, которых у нас немало.

В это воскресенье, 24 марта, старейший театральный коллектив Конаковского района - народный театр ГДК имени Воровского покажет в г. Конаково один из своих последних спектаклей «Странная мисс Сэвидж» в обновленном актерском составе. Спектакль начнется в 16 часов и поставлен режиссером Ириной Герман по пьесе Джона Патрика. В среду, 27 марта, народный театр «Авось-Ка» режиссера Алены Колесниковой отправляется на гастроли по району: театр представит свою последнюю премьеру в досуговом центре с. Завидово. Завидовцы увидят первую часть постановки «Женское счастье» по пьесе А. Котляр «Колыбельная для Марины». Начало в 19 часов. В воскресенье, 31 марта, три театра Конаковского района поедут на областной фестиваль любительских театров в Кашин. Это народный театр ДК им. Воровского, народный театр «Авось-Ка» и театр Эдуарда Отрощенко «Парадокс» (ДК «Современник»). И в апреле зрители могут увидеть долгожданную премьеру еще одного театрального коллектива районного ДК «Современник» - театра Галины Рымановой «Пигмалион». 30 апреля состоится премьера «Шекспир: личины, лица, Лик Любви».

С ЮБИЛЕЕМ, ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА!



Во вторник режиссер народного театра городского ДК им. Воровского Ирина Витальевна ГЕРМАН отметила свою круглую дату.

Она с 1981 года живет и работает в нашем городе, режиссером народного театра стала в 1982 году после окончания Московского института культуры, и все это время ее жизнь связана с ДК и театром, который отметил в прошлом году 110 лет. Искренне поздравляем Ирину Витальевну с юбилеем и желаем ей всего самого лучшего: здоровья и позитива, новых творческих побед, счастья, удачи и успехов!