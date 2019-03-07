Учебный центр при избирательной комиссии Тверской области провел очередной плановый семинар по подготовке к проведению выборов

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21 марта учебный центр при избирательной комиссии Тверской области провел очередной плановый семинар с председателями территориальных избирательных комиссий по вопросам подготовки и участия ТИК и УИК в организации и проведении избирательных кампаний Единого дня голосования 8 сентября 2019 года.
Председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова проинформировала коллег о произошедших и планируемых изменениях в избирательном законодательстве, связанных с модернизацией и совершенствованием избирательной системы России.
В частности, внимание коллег было акцентировано на перспективных планах создания цифровых избирательных участков, которые в экспериментальном порядке будут применяться 8 сентября 2019 года на выборах депутатов Мосгордумы в Москве, а с 2021 года – на федеральных и региональных выборах в иных российских регионах, включая Тверскую область. Уже 8 сентября на столичных цифровых избирательных участках по месту фактического нахождения смогут проголосовать избиратели регионов, в которых в Единый день голосования будут проводиться выборы высших должностных лиц, депутатов региональных парламентов, а также депутатов Государственной Думы России при проведении дополнительных выборов.
Также на федеральном уровне рассматривается возможность организации в недалеком будущем дистанционного электронного голосования.
В своем выступлении председатель облизбиркома также осветила вопросы, имеющие непосредственное отношение к деятельности территориальных избирательных комиссий Тверской области при планировании и проведении избирательных кампаний различного уровня. С руководителями территориальных избирательных комиссий обсужден вопрос о переводе оплаты труда членов ТИК и УИК на безналичный расчет.
Секретарь избирательной комиссии Тверской области Валентина Быкова на семинаре представила коллегам презентацию на тему порядка и особенностей работы избирательных комиссий с обращениями граждан.
Председатели ТИК прошли тестирование по вопросам организации делопроизводства и документооборота в избирательных комиссиях.
Руководители юридического отдела в аппарате избирательной комиссии Тверской области разъяснили порядок фиксации и действий ТИК при выявлении нарушений правил информационного обеспечения выборов в сети интернет, рассказали о судебной практике рассмотрений споров участников избирательного процесса.
Отдельный блок семинара был посвящен подведению итогов Всероссийского дня молодого избирателя на территории Тверской области в 2019 году. Территориальными избирательными комиссиями проведено 509 различных мероприятий для молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, участниками которых стали 33 тысячи 625 молодых и будущих избирателей региона.
Валентина Дронова представила коллегам председателя Молодежной избирательной комиссии региона Полину Колесник, и попросила председателей ТИК об оказании содействия членам молодежного избиркома в планировании и проведении перспективных мероприятий для молодых избирателей на территории региона.
Пресс-служба избирательной комиссии