Учебный центр при избирательной комиссии Тверской области провел очередной плановый семинар по подготовке к проведению выборов

21 марта учебный центр при избирательной комиссии Тверской области провел очередной плановый семинар с председателями территориальных избирательных комиссий по вопросам подготовки и участия ТИК и УИК в организации и проведении избирательных кампаний Единого дня голосования 8 сентября 2019 года.

Председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова проинформировала коллег о произошедших и планируемых изменениях в избирательном законодательстве, связанных с модернизацией и совершенствованием избирательной системы России.

В частности, внимание коллег было акцентировано на перспективных планах создания цифровых избирательных участков, которые в экспериментальном порядке будут применяться 8 сентября 2019 года на выборах депутатов Мосгордумы в Москве, а с 2021 года – на федеральных и региональных выборах в иных российских регионах, включая Тверскую область. Уже 8 сентября на столичных цифровых избирательных участках по месту фактического нахождения смогут проголосовать избиратели регионов, в которых в Единый день голосования будут проводиться выборы высших должностных лиц, депутатов региональных парламентов, а также депутатов Государственной Думы России при проведении дополнительных выборов.

Также на федеральном уровне рассматривается возможность организации в недалеком будущем дистанционного электронного голосования.

В своем выступлении председатель облизбиркома также осветила вопросы, имеющие непосредственное отношение к деятельности территориальных избирательных комиссий Тверской области при планировании и проведении избирательных кампаний различного уровня. С руководителями территориальных избирательных комиссий обсужден вопрос о переводе оплаты труда членов ТИК и УИК на безналичный расчет.

Секретарь избирательной комиссии Тверской области Валентина Быкова на семинаре представила коллегам презентацию на тему порядка и особенностей работы избирательных комиссий с обращениями граждан.

Председатели ТИК прошли тестирование по вопросам организации делопроизводства и документооборота в избирательных комиссиях.

Руководители юридического отдела в аппарате избирательной комиссии Тверской области разъяснили порядок фиксации и действий ТИК при выявлении нарушений правил информационного обеспечения выборов в сети интернет, рассказали о судебной практике рассмотрений споров участников избирательного процесса.

Отдельный блок семинара был посвящен подведению итогов Всероссийского дня молодого избирателя на территории Тверской области в 2019 году. Территориальными избирательными комиссиями проведено 509 различных мероприятий для молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, участниками которых стали 33 тысячи 625 молодых и будущих избирателей региона.

Валентина Дронова представила коллегам председателя Молодежной избирательной комиссии региона Полину Колесник, и попросила председателей ТИК об оказании содействия членам молодежного избиркома в планировании и проведении перспективных мероприятий для молодых избирателей на территории региона.

Пресс-служба избирательной комиссии