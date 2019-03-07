Губернатор Игорь Руденя принял участие в торжествах, посвящённых Всемирному дню поэзии

21 марта отмечается Всемирный день поэзии. В торжественных мероприятиях, посвящённых этому событию и прошедших в «Доме поэзии Андрея Дементьева» в Твери, принял участие Губернатор Игорь Руденя.

На церемонии открытия праздника Игорь Руденя поздравил всех почитателей поэтического творчества со Всемирным днём поэзии и отметил, что впервые эта дата отмечается без Андрея Дмитриевича Дементьева. Поэт, почетный гражданин Тверской области и города Твери ушел из жизни 26 июня 2018 года.

Глава региона подчеркнул особый вклад Андрея Дементьева в развитие культурной и поэтической жизни Верхневолжья.

«Андрей Дмитриевич создал в городе Твери единственный в нашей стране Дом поэзии. Я надеюсь, что это место станет родным домом для юных дарований во всей страны», - сказал Губернатор.

По мнению главы региона, творческое наследие Андрея Дементьева является народным достоянием. В настоящий момент в Правительстве Тверской области обсуждается вопрос об учреждении литературной премии имени Дементьева.

Художественный руководитель «Дома поэзии», вдова поэта Анна Пугач поблагодарила Правительство региона за внимание к вопросам культуры, пропаганде отечественной литературе, памяти Андрея Дементьева.

Игорь Руденя вместе с другими участниками церемонии возложили цветы к

памятнику поэтам-шестидесятникам, установленному на площадке перед «Домом поэзии» в 2016 году.

Единственный в России Дом поэзии был открыт в Твери в 2013 году. Тогда же Андреем Дементьевым были заложены традиции ежегодного празднования у себя на малой родине Всемирного дня поэзии.

Одной из таких традицией стало проведение Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок», который в этом году проходит уже в третий раз. Сегодня в Доме поэзии будут подведены итоги и названы имена победителей творческого состязания.

Также в рамках празднования Всемирного дня поэзии в Доме поэзии открыта выставка «…Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет!», посвящённая 220-летию Александра Сергеевича Пушкина. Экспонаты представлены Всероссийским музеем А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге.

Кульминацией праздничных торжеств станет музыкальный спектакль «Калина красная» по произведениям Василия Шукшина, показ которого состоится 22 марта в Тверском театре драмы. Спектакль поставлен театром «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной с участием Заслуженных артистов России Марии Шукшиной, Елены Сафоновой, Андрея Мерзликина, Народного артиста РСФСР Сергея Никоненко, а также Ивана Замотаева и Александра Когана.