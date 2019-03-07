В Тверской области планируют внедрять новейшие технологии космического мониторинга для контроля за ресурсами Верхневолжья

Внедрение в Тверской области современных геоинформационных сервисов и технологий для мониторинга состояния лесов и природных ресурсов Верхневолжья обсудили 21 марта Губернатор Игорь Руденя и руководство АО «Российские космические системы» («РКС»). Совещание стало развитием договоренностей, достигнутых главой региона на встрече в Научном Центре оперативного мониторинга Земли в Москве 4 марта.

«Обсуждались возможности практического применения космических технологий в субъектах. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение, чтобы Тверская область выступила в качестве пилотного региона. Российские космические системы обладают эксклюзивными ресурсами. Одно из ключевых совместных направлений работы – контроль за вырубкой лесов, борьба с лесными пожарами», – сказал Игорь Руденя.

Как отметил генеральный директор АО «Российские космические системы» Андрей Тюлин, компания готова предоставлять необходимые ресурсы для регионов, в том числе для Тверской области.

«Мы развернули наземную инфраструктуру от Калиниграда до Хабаровска. Вся территория страны будет закольцована в единую облачную информационную систему. Только в 2018 году мы вывели на орбиту четыре спутника «Канопус», которые выдают информацию в режиме онлайн», – сообщил Андрей Тюлин.

В Тверской области в ходе дистанционного мониторинга в 2017-2018 годах были получены данные с более 3200 участков, выявлено 28 нарушений лесного законодательства, в том числе 4 незаконных рубки. Внедрение современных технологий позволит вывести эту работу на более высокий уровень, обеспечит оперативное предоставление данных – качественных снимков высокого разрешения. Кроме незаконных рубок, возможно вести наблюдение за процессами лесовосстановления.

Игорь Руденя отметил, что регион заинтересован в развитии космического мониторинга и для выявления несанкционированных свалок, не поставленной на кадастровый учёт недвижимости, фактов незаконной разработки карьеров, использования земель сельхозназначения. Также актуален вопрос прогнозирования паводков.

Глава региона обратил внимание, что использование современных технологий позволит вовлекать в налоговый оборот недвижимое имущество, анализировать налоговый потенциал муниципалитетов. Игорь Руденя также подчеркнул необходимость цифровизации имущественных данных и информации о лесных, сельскохозяйственных и других угодьях Верхневолжья.

Компанией «Терра Тех», входящей в «РКС», был представлен программный продукт, позволяющий систематизировать данные по недвижимости, лесным, сельскохозяйственным и другим участкам, сопоставлять информацию об объектах с полученными космическими снимками.

Вопросы сохранения природных ресурсов Верхневолжья и других регионов страны Игорь Руденя регулярно обсуждает в составе рабочей группы по борьбе с незаконной заготовкой и оборотом древесины, которую возглавляет заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Гордеев. В коллегиальный орган входят руководители Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства, представители ФСБ, МВД, Генеральной прокуратуры РФ, Федеральной таможенной службы, Росприроднадзора.

Участники рабочей группы рассматривают вопросы лесопользования от заготовки до поставки леса потребителям, а также повышения эффективности противодействия незаконным рубкам.

Пресс-служба Правительства Тверской области