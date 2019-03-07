Муниципалитеты Тверской области подали 321 заявку на участие в Программе поддержки местных инициатив в 2019 году

В Тверской области завершился приём заявок на участие в Программе поддержки местных инициатив (ППМИ) 2019 года. Всего на конкурс представлена 321 заявка, в том числе 239 – от городских и сельских поселений и 82 от городских округов Верхневолжья.

«Программа поддержки местных инициатив настолько востребована в тверском регионе, что необходимо увеличивать масштабы ее реализации и объемы финансирования. Очень важно, что жители сами определяют, какие проекты необходимо реализовать и вкладывают в это собственные деньги», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Самую высокую активность проявили жители Максатихинского, Вышневолоцкого, Андреапольского, Кесовогорского, Ржевского, Старицкого районов.

Большинство из представленных в конкурсную комиссию проектов направлены на решение вопросов, связанных с водоснабжением и освещением, обустройством детских площадок, приведением в порядок дорог, ремонтом учреждений культуры, благоустройством территорий.

В 2019 году в Тверской области было введено новое направление ППМИ — приобретение оборудования и спецтехники для благоустройства или уборки территории. Всего поступило 18 таких заявок.

Проекты, которые получат субсидию из областного бюджета, будут отобраны региональным Министерством финансов до 15 апреля. Среди критериев оценки - социальный эффект проекта, вклад местных жителей, привлечение спонсоров и другие параметры.

Всего на реализацию ППМИ на территории Верхневолжья в этом году из регионального бюджета будет направлено 133 млн рублей. В 2019 году максимальное число заявок от одного муниципалитета увеличено с 2 до 4, объём субсидий для городских округов на один проект увеличен с 400 до 600 тыс. рублей.

В 2018 году региональная поддержка муниципалитетов на ППМИ составила 131,9 млн рублей, было реализовано 266 проектов. По количеству поддержанных инициатив лидируют Тверь, Торжокский, Вышневолоцкий, Старицкий, Лихославльский районы.

Ключевым финансовым результатом ППМИ, отражающим эффективность программы, стало увеличение привлеченных средств местных жителей до 37 млн рублей в 2018 году – почти в 9 раз больше, чем пять лет назад. В 2018-м софинансирование от населения достигло 15,1% при минимальной доле для городских и сельских поселений 5%, городских округов 10%.

В целом с 2013 по 2018 годы на территории Верхневолжья реализовано более 1000 проектов Программы. Объём областной поддержки за этот период составил свыше 572 млн рублей, из местных бюджетов направлено более 258 млн рублей, сумма внебюджетных средств составила свыше 153 млн рублей.

Опыт Тверской области за годы реализации ППМИ получил высокую оценку на российском и международном уровнях. В частности, отмечен Советом Федерации РФ и Общественной палатой РФ как пример эффективной работы в сфере развития местного самоуправления.

Пресс-служба Правительства Тверской области