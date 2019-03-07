В Тверской области будет разработана концепция развития IT-индустрии

21 марта Губернатор Игорь Руденя провёл встречу с представителями бизнеса Тверской области в сфере IT-технологий. Участие в ней приняли руководители ООО «Комплексные системы», «Центрпрограммсистем», НИИ информационных технологий, технологического центра Accenture и других компаний. Глава региона выступил с инициативой разработать концепцию развития IT-индустрии в регионе.

«Для нас сфера IT является важной и перспективной в связи с развитием цифровой экономики в регионе по разным направлениям: здравоохранение, образование, социальная защита, отрасли строительства, дорожного хозяйства. Кроме того, развитие IT-индустрии даст региону создание новых высокотехнологичных рабочих мест во внебюджетной сфере», - отметил Игорь Руденя.

Один из основных вопросов встречи стало обеспечение IT-компаний квалифицированными специалистами. С 2019 года на территории Верхневолжья началась модернизация системы профобразования, которая

предполагает создание 10 производственно-образовательных кластеров, в том числе в сфере информационных технологий. Представители IT-бизнеса выразили готовность принять участие в проекте на разных уровнях образования, от школьного до высшего. Ряд компаний уже сотрудничает с детским технопарком «Кванториум», где обучение информационным технологиям ведётся по отдельному профилю.

Представители отрасли внесли предложения по введению региональных льгот и субсидий для IT-компаний. Министерству экономического развития Тверской области Губернатор поручил создать современную, эффективную системы развития и поддержки IT-бизнеса. При Министерстве будет создано отдельное структурное подразделение, которое целенаправленно займётся этим направлением, обеспечит взаимодействие бизнеса, научного сообщества и органов власти.

Кроме того, в регионе планируется открыть специализированный IT-технопарк. Это позволит обеспечить необходимой инфраструктурой стартап-проекты и действующие компании.

На встрече также обсуждалось развитие электронной системы предоставления услуг гражданам, IT-технологий в туризме, телемедицины, информационной безопасности, систем 112 и «Безопасный город», современных средств мониторинга пожарной обстановки, использование технологий дополненной реальности в различных сферах.

Пресс-служба Правительства Тверской области