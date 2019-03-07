Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику вице-адмиралу Владимиру Корнилову, уроженцу Тверской области

Президент Владимир Путин в рамках празднования 5-летия воссоединения Крыма и Российской Федерации посетил мемориальный комплекс «Малахов курган» в Севастополе, где возложил цветы к памятнику нашему земляку, вице-адмиралу Владимиру Корнилову.

Вице-адмирал русского флота, герой обороны Севастополя в Крымской войне Владимир Корнилов родился в деревне Рясня Старицкого района Тверской области.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, сегодня очень важно популяризировать богатейшее культурное наследие региона на всероссийском уровне.

«Жизнь и судьба династии Корниловых, выдающихся морских офицеров, учит верности долгу, бескорыстной любви к Родине, самопожертвованию во имя ее интересов», - считает Губернатор Игорь Руденя.

На старицкой земле находится родовое захоронение знаменитого рода Корниловых, представители которого в разные годы прославляли российский флот, защищали морские рубежи Родины. Также на родине вице-адмирала в деревне Рясня открыт музей, посвященный роду Корниловых, установлен бюст герою обороны Севастополя.

С 1996 года в Тверской области ежегодно проходят Корниловские чтения, организованные с целью повышения интереса жителей области, молодежи к страницам истории родного края, связанных с армией и флотом.

Пресс-служба Правительства Тверской области