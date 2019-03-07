Усадьба Домотканово Тверской области признана объектом культурного наследия

«Ансамбль усадьбы В.Д. Дервиза Домотканово», расположенный в деревне Красная Новь Калининского района, признан объектом культурного наследия регионального значения. Комплекс был включен в перечень по результатам экспертизы, представленной в Главное управление по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

В состав ансамбля вошли главный дом, деревянный жилой флигель, парк с каскадом прудов. Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия региона утверждены границы территории памятника.

Усадьба Домотканово заложена в XVI веке, в 1886 году ее владельцем стал Владимир фон Дервиз – друг, а впоследствии родственник Валентина Серова. Живописец часто бывал в Домотканово, здесь создано немало его работ, в частности картины «Осенний вечер. Домотканово», «Заросший пруд», «Девушка, освещенная солнцем».

В конце XIX-начале XX века в усадьбу приезжали многие выдающиеся художники: И.И. Левитан, В.А. Фаворский, И.Я. Билибин, И.С. Ефимов и другие.

С 1965 года в усадьбе Домотканово располагается мемориально-художественный музей Валентина Александровича Серова. В настоящее время комплекс является филиалом Тверской областной картинной галереи. Ежегодно весной здесь проводится праздник «Сиреневое Домотканово» и другие мероприятия.

Пресс-служба Правительства Тверской области