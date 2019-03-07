Тверская область готовится к реализации нацпроектов «Оздоровление Волги» и «Чистая вода»

20 марта Губернатор Игорь Руденя провёл в Правительстве Тверской области совещание, посвящённое участию региона в федеральных проектах «Оздоровление Волги» и «Чистая вода». Обе программы входят в нацпроект «Экология», разработанный по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

В Тверской области разработаны региональные составляющие федеральных проектов «Оздоровление Волги» и «Чистая вода». Запланированы мероприятия по реконструкции и строительству очистных сооружений в 11 муниципальных образованиях и модернизации систем центрального водоснабжения в 14 муниципалитетах.

«От качества воды напрямую зависит качество жизни граждан. Подготовку проектно-сметной документации по объектам и сами работы должны проводить надёжные компании, которые имеют успешный опыт реализации подобных проектов», — отметил Игорь Руденя.

В 2019-2024 годах на реализацию в Тверской области проекта «Оздоровление Волги» заложено порядка 2,4 млрд рублей, из них 2,3 млрд рублей – из федерального бюджета. К 2024 году планируется сократить объём сбрасываемых в реку загрязнённых сточных вод в 2,5 раза, увеличить мощность очистных сооружений на 30%. Реконструкция очистных сооружений предполагается в Твери и Старице и других городах. В Конаково, посёлках Радченко и Городня Конаковского района привести в порядок очистные сооружения планируется в рамках соглашения с Правительством Москвы.

На проведение мероприятий проекта «Чистая вода» на территории Верхневолжья выделено более 2,5 млрд рублей, в том числе 2,4 млрд рублей федерального финансирования. Предполагается, что к 2024 году это позволит увеличить долю жителей региона, обеспеченных качественной питьевой водой, с 76,6 до 85,6%, жителей городских поселений — с 90 до 99%.

В числе запланированных работ в рамках проекта — модернизация водовода от Тверецкого водозабора в Твери, системы водоподготовки в Ржеве и других объектов.

Правительством региона принято решение по интеграции водоканалов 20 городов и посёлков на базе предприятия «Тверь Водоканал». Консолидация активов позволит создать единый центр управления и ответственности в сфере водоснабжения и водоотведения, обеспечить эффективную реализацию мероприятий федеральных проектов и инвестиционных программ.

Пресс-служба Правительства Тверской области