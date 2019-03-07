В Тверской области открыта выставка в честь 180-летия со дня рождения композитора М.П. Мусоргского

21 марта исполняется 180 лет со дня рождения выдающего русского композитора, нашего земляка Модеста Петровича Мусоргского. Он родился в 1839 года в сельце Карево Торопецкого уезда тогда еще Псковской губернии, а ныне Тверской области. На тверской земле прошли детские годы Модеста Мусоргского. В честь знаковой даты на малой родине композитора – в Торопецком краеведческом музее – открыта фотодокументальная выставка, посвящённая его жизни и творчеству.

В Тверской области с 1997 года проводится открытый конкурс юных пианистов имени М.П. Мусоргского. Он проходит раз в три года, 27 марта 2019-го состоится торжественное открытие десятого, юбилейного конкурса.

Начиная с 2009 года, в регионе проходит также фестиваль русской музыки им. М.П. Мусоргского, который призван возродить интерес к творчеству нашего земляка.

Имя Модеста Петровича Мусоргского носит ряд учреждений культуры региона, в частности, Детская школа искусств №1 города Твери, Тверской музыкальный колледж, который по праву считается гордостью Верхневолжья.

Тверской музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского занимает ведущие позиции в системе среднего профессионального образования Верхневолжья, признан одним из лучших в России. Его студенты достойно представляют регион на самых престижных конкурсах и фестивалях федерального и международного уровня.

За более чем 80 лет своей работы колледж выпустил около тысячи квалифицированных специалистов, многие из которых стали известными деятелями культуры и искусства.

Модест Петрович Мусоргский – автор всемирно известных опер «Борис Годунов», «Хованщина», «Сорочинская ярмарка», спектакля «Женитьба», являлся участником знаменитой «Могучей кучки» – творческого содружества русских композиторов, сложившегося в конце 50-х-начале 60-х годов XIX века.

Пресс-служба Правительства Тверской области