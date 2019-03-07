В Правительстве Тверской области обсудили подготовку к безаварийному пропуску весеннего половодья и пожароопасному периоду

20 марта Губернатор Игорь Руденя провёл селекторное совещание по вопросам проведения противопаводковых мероприятий и подготовки к пожароопасному периоду в Тверской области. В режиме видеоконференцсвязи в нём приняли участие главы муниципалитетов.

«Все руководители несут персональную ответственность за подготовку к безопасному для жителей прохождению весеннего половодья и пожароопасного периода. Очень важно своевременно провести профилактические мероприятия и обеспечить незамедлительное реагирование в случае чрезвычайных ситуаций», — отметил Игорь Руденя.

По результатам многолетних наблюдений, риски подтопления существуют в городах Андреаполь, Белый, Западная Двина, Нелидово, Осташков, Торопец, поселках Жарковский, Максатиха и Пено, а также четырех садоводческих товариществах в Калининском районе. Подготовка к пропуску весеннего половодья в Тверской области в 2019 году была начата заблаговременно.

В проведении профилактических и противопаводковых мероприятий на территории региона задействованы силы и средства ГУ МЧС России по Тверской области и других ведомств — всего почти 8,5 тысячи специалистов, 2260 единиц техники. На случай необходимости эвакуации людей подготовлено 12 пунктов временного размещения общей вместимостью до 2 тысяч человек.

Проводятся проверки состояния гидротехнических сооружений, ежедневный мониторинг ситуации на водоёмах, принимаются меры по недопущению повреждения дорог и мостов во время паводка. Граждан информируют о правилах поведения в случае чрезвычайной ситуации.

Пожароопасный период в 2019 году в Тверской области прогнозируется в июле-сентябре. В регионе утверждён комплекс мер по защите населённых пунктов, объектов экономики и лесов от пожаров. Организован дистанционный мониторинг ситуации в лесных массивах и на торфяных месторождениях, ведётся обводнение торфяников, укрепляется материально-техническая база центра «Тверьлес». В текущем году в рамках национального проекта «Экология» для учреждения дополнительно будет приобретена спецтехника.

В результате реализации комплекса мер на территории Верхневолжья в 2016-2018 годах удалось существенно сократить количество лесных и торфяных пожаров, а также возгораний из-за палов сухой травы. Если в 2016 году было зарегистрировано 36 лесных, 9 торфяных, 2 пожара из-за пала травы, то в 2018-м — 20 лесных, ни одного торфяного пожара и пожара из-за пала травы.

Главам муниципальных образований Игорь Рудня поставил задачу обеспечить своевременную подготовку противопожарных сил и средств. В оптимальные сроки должна быть проведена опашка населённых пунктов, очистка противопожарных водоёмов, работы по поддержанию дорог в проезжем состоянии.

Отдельное поручение глава региона дал областному Министерству образования — в преддверии пожароопасного периода провести с учениками 1-11 классов всех школ Верхневолжья занятия по безопасному поведению дома и в лесу, правилам обращения с огнём и электроприборами.