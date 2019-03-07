Игорь Руденя принял участие в заседании рабочей группы по борьбе с незаконной заготовкой и оборотом древесины

Губернатор Игорь Руденя в Москве принял участие в заседании рабочей группы по борьбе с незаконной заготовкой и оборотом древесины, которое провел заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Гордеев.

Участники совещания обсудили реализацию плана мероприятий по противодействию незаконной заготовке и обороту древесины, ряд законопроектов, регулирующих лесную отрасль, совершенствование механизма конфискации лесозаготовительной и лесовозной техники и другие вопросы.

В числе ключевых тем – возможность введения биржевого механизма при реализации древесины. Как отметил Алексей Гордеев, механизм электронных торгов будет способствовать скорейшей реализации плана по противодействию незаконным процессам.

Игорь Руденя включен в состав рабочей группы по борьбе с незаконной заготовкой и оборотом древесины в 2018 году. В коллегиальный орган входят руководители Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства, представители ФСБ, МВД, Генеральной прокуратуры РФ, Федеральной таможенной службы, Росприроднадзора.

Для Тверской области, крупнейшей в ЦФО по площади лесных массивов – это более 4,8 млн га, вопрос борьбы с незаконными рубками является актуальным.

Верхневолжье может стать пилотным регионом, где будут отработаны новые технологии космического мониторинга лесного хозяйства. Об этом было заявлено 4 марта на встрече с участием Игоря Рудени о повышении качества контроля за лесными ресурсами в Научном Центре оперативного мониторинга Земли АО «Российские космические системы» госкорпорации «Роскосмос».

«Внедрение спутниковой группировки и ежедневного мониторинга даст позитивный эффект для региональной экономики, – считает Игорь Руденя. – Это возможность отделить добросовестных лесопользователей от нарушителей. Это также создание производств на свободных лесных массивах, дополнительные рабочие места. Необходим комплексный контроль за эффективным использованием федерального природного ресурса».

С 2015 года в России действует единая государственная система учёта древесины и сделок с древесиной (ЛесЕГАИС), которая позволяет отслеживать движение лесных ресурсов с момента рубки до конечного потребителя, а также оборот пиломатериалов. Предполагается, что данные системы могут стать базой для анализа правоохранительными органами ситуации и выявления правонарушений в сфере лесопользования.

В Тверской области мониторинг в лесных массивах ведется через информационную систему ИСДМ-Рослесхоз, оператором которой является «Авиалесоохрана». Кроме того, организован космический мониторинг. В 2017-2018 годах были получены данные с более 3200 участков, выявлено 28 нарушений лесного законодательства, в том числе четыре незаконных рубки.

Пресс-служба Правительства Тверской области