В Правительстве Тверской области обсудили подготовку к проведению музыкального фестиваля «Нашествие-2019»

19-21 июля 2019 года в Конаковском районе Тверской области состоится общероссийский музыкальный фестиваль «Нашествие». Подготовку к его проведению обсудили на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени. Создана рабочая группа по оказанию содействия в проведении фестиваля.

«Наша задача – качественная подготовка и проведение этого мероприятия. Хотелось бы особо подчеркнуть необходимость увеличения участия тверских производителей в организации выездной торговли и общественного питания на территории фестиваля», — сказал Игорь Руденя.

Глава региона дал поручения относительно контроля качества питьевой воды и продуктов питания во время проведения фестиваля, обеспечения общественного порядка и качественной инфраструктуры, в том числе парковочных мест.

Рабочая группа будет координировать обеспечение охраны общественного порядка и безопасности, медицинское обслуживание и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, транспортное обслуживание и обеспечение связью, выездную торговлю и общественное питание, информационное обеспечение, привлечение туристов. В состав группы вошли представители аппарата Правительства и Законодательного Собрания Тверской области, муниципальных властей, федеральных силовых структур, организаторы фестиваля.

Традиционно «Нашествие» собирает отечественных рок-музыкантов и любителей музыки из разных регионов России. Кроме концертных программ, фестиваль включает театральные постановки, кинопоказы, выступления реконструкторов, игры и спортивные соревнования для детей и взрослых, выставки военной техники Минобороны РФ, показательные полёты авиационных групп высшего пилотажа.

В 2019 году на территории фестиваля планируется организовать более 40 активных развлекательных зон, в том числе мобильный информационный туристический центр Тверской области, ремесленный городок для продвижения туристического потенциала региона. Впервые на «Нашествии» будет открыта выставка от Роскосмоса.

В этом году «Нашествие» состоится на территории Тверской области в 14-й раз. В прошлом году фестиваль объединил более 100 музыкальных коллективов России и свыше 200 тысяч зрителей.

Пресс-служба Правительства Тверской области