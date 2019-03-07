Более 34 млн рублей планируется направить на обеспечение безопасности в театрах и других учреждениях культуры Тверской области

20 марта на заседании Бюджетной комиссии, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, были распределены субсидии между государственными учреждениями культуры Тверской области. Порядка 34,5 млн рублей планируется направить на проведение противопожарных мероприятий, ремонта и других работ, направленных на обеспечение безопасности в учреждениях культуры.

Более 15 млн рублей запланировано выделить на капитальный ремонт кровли Тверского академического театра драмы.

«Это очень важные работы и будем жёстко контролировать. Должна быть сделана фальцевая кровля, врезные желоба, снегозадержание и ограждения от падения с высоты для тех, кто будет чистить крышу от снега. Всё это безопасность людей», - подчеркнул Губернатор Игорь Руденя.

Проведение работ на объекте необходимо завершить до конца летнего сезона – такую задачу поставил глава региона перед комитетом по делам культуры.

Также на обеспечение безопасности 4,8 млн рублей планируется направить Тверскому театру кукол, 2 ,6 млн рублей - театру юного зрителя, 7 млн рублей – на проведение ремонтных работ в Тверском областном доме народного творчества, а 2,8 млн рублей распределить между Кимрским театром драмы и комедии и Вышневолоцким драматическим театром.

Сегодня поддержка театров в числе ключевых задач Правительства Тверской области.

Указом Президента РФ Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. Основные задачи Года театра – популяризация лучших отечественных театральных традиций и повышение доступности театров для граждан.

«Верхневолжье обладает богатой историей развития театрального искусства, которую сегодня с успехом преумножают коллективы профессиональных и любительских театров. Яркие работы талантливых режиссеров и актеров на тверской земле получили высокое общественное признание и искреннюю любовь зрителей, выполняют значимую роль в формировании нравственных ценностей, воспитании подрастающего поколения», – считает Игорь Руденя.

В последние годы в регионе уделяется большое внимание модернизации материально-технической базы театров, реконструкции сцен. В 2019 году на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров из федерального и регионального бюджетов планируется направить свыше 15,8 млн рублей. Порядка 11,5 млн рублей будет направлено на поддержку театров малых городов.

Также на заседании Бюджетной комиссии шла речь о безопасности и других учреждений культуры Тверской области. На дооборудование и модернизацию систем видеонаблюдения Тверского колледжа культуры им. Н.А. Львова, Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского, Тверского художественного колледжа им. А.Г. Венецианова планируется направить порядка 786 тыс рублей.

Кроме того, были распределены средства в размере 1,1 млн рублей на организацию, проведение и участие тверских коллективов в международных, всероссийских и региональных мероприятиях.

Рассматривался вопрос и о финансировании издательского проекта «Тверская родословная», ежегодно реализуемого в Тверской области и подразумевающего издание рукописей тверских авторов о выдающихся земляках.

В 2018 году была выпущена книга, посвящённая известному авиаконструктору, уроженцу Верхневолжья Андрею Николаевичу Туполеву. Общий тираж издания составил 1000 экземпляров.

Глава региона поручил комитету по делам культуры, рассмотреть возможность издания в 2019 году – книги, посвящённой Заслуженному деятелю искусств РФ, Лауреату Государственной премии СССР, почетному гражданину Тверской области и города Твери Андрею Дмитриевичу Дементьеву.

Пресс-служба Правительства Тверской области