Во Всемирный день поэзии в Твери откроется выставка, посвящённая 220-летию Александра Сергеевича Пушкина

21 марта, во Всемирный день поэзии, в «Доме поэзии Андрея Дементьева» откроется выставка, посвященная 220-летию Александра Сергеевича Пушкина. Экспонаты предоставил Государственный музей поэта в Санкт-Петербурге.

Также 21 марта в «Доме поэзии Андрея Дементьева» назовут имена победителей III Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок».

Конкурс «Зеленый листок» был учрежден по инициативе Заслуженного деятеля искусств РФ, Лауреата Государственной премии СССР, почетного гражданина Тверской области и города Твери Андрея Дементьева, который ушел из жизни 26 июня 2018 года.

Будучи главным редактором литературно-художественного журнала «Юность», Андрей Дементьев предложил первые публикации начинающих поэтов и писателей отмечать зелёным листочком, а январский номер года посвящать только таким «зелёным» авторам.

Всего в этом году в оргкомитет конкурса поступило около 400 заявок, в финал вышли 60 авторов. Заявки прислали поэты из 83 городов России, а также из Беларуси, Украины и Донецкой Народной Республики.

Конкурсные работы оцениваются известными поэтами, публицистами, литературоведами и критиками. Среди них председатель редакционного совета Литературной газеты Юрий Поляков, Лауреат премии Солженицына Юрий Кублановский, ректор Литературного института имени А.М. Горького Алексей Варламов, Народный артист России Вениамин Смехов.

Главная награда конкурса – небольшие композиции в виде зелёных листочков скульптора Андрея Ковальчука, он же подарил Твери памятник Михаилу Тверскому. Кроме памятной награды победители получают денежные премии, дипломы и подарки. Всех участников церемонии награждения ждут мастер-классы от известных писателей, профессоров Литературного института и традиционная рубрика «открытый микрофон».

22 марта в Тверском театре драмы состоится показ музыкального спектакля «Калина красная» по произведениям Василия Шукшина. Спектакль поставлен театром «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной с участием Заслуженных артистов России Марии Шукшиной, Елены Сафоновой, Андрея Мерзликина, Народного артиста РСФСР Сергея Никоненко, а также Ивана Замотаева и Александра Когана.

Андрей Дементьев — один из самых известных отечественных поэтов второй половины XX века. Издал более 50 книг стихов, которые переведены на разные языки мира. Многие произведения автора положены на музыку и являются классическими песнями отечественной эстрады.

2 ноября прошлого года имя Андрея Дементьева в торжественной обстановке внесли в Золотую книгу Твери, которая ведется с 2011 года. В этот же день депутаты Тверской городской Думы приняли решение о переименовании улицы Володарского в центре города в улицу Андрея Дементьева.

По инициативе Андрея Дементьева в Твери в 2013 году был открыт единственный в России Дом поэзии, который отметил в прошлом году свое 5-летие.

Пресс-служба Правительства Тверской области