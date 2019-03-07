Постоянный лагерь Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» с 2019 года будет работать вблизи будущего Ржевского мемориала советскому солдату

Постоянный лагерь Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» с 2019 года будет работать вблизи будущего мемориала советскому солдату в Ржевском районе Тверской области. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя во время общения с журналистами после заседания регионального Правительства 19 марта.

«В районе мемориала будут проведены дополнительные поисковые работы. Мы планируем организовать там постоянно действующую площадку для поисковиков, где ежегодно будет базироваться лагерь «Ржев. Калининский фронт». Территория уже зарезервирована. При необходимости рассматривается возможность установки там же хранилища для поднятых останков воинов», — сказал Игорь Руденя.

Экспедиция «Ржев. Калининский фронт» пройдёт в 2019 году с 8 по 21 июня на территории деревни Толстиково Ржевского района, в местах кровопролитных боёв 1941-1943 годов. Участие в ней примут группы поисковых отрядов из регионов России и ближнего зарубежья. Всего полевой лагерь сможет принять 500 человек – учёных, специалистов полевого и архивного поиска, волонтеров.

В 2019 году на площадке экспедиции продолжится внедрение в работу компьютерных технологий и новейших достижений в области исторической науки. По итогам Вахты Памяти лучшие поисковые отряды будут премированы металлоискателями.

Во время Великой Отечественной войны в Ржевском районе шли ожесточённые бои. В 1942-1943 годах в наступательных и оборонительных операциях Ржевско-Вяземского выступа советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. С учётом раненых общие потери составили более 1,1 млн человек. Эти сражения сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе войны. В 2007 году Ржеву присвоено почётное звание «Город воинской славы».

Память воинов, павших под Ржевом, увековечат в мемориале советскому солдату по проекту «Я убит подо Ржевом» скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. Планируется, что скульптура высотой 25 метров будет выполнена в бронзе. Инициативу о создании монумента поддержал Президент России Владимир Путин. На мемориале будут увековечены имена 62 тысяч солдат, погибших на ржевской земле.

Ржевский мемориал Советскому солдату создаётся Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного Государства России и Беларуси, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Созданный филиал получит статус филиала Музея Победы.

Планируется, что к 75-летию Великой Победы, в мае 2020 года будет завершен первый этап строительства: открыт сам монумент, отремонтированы дороги, обустроены съезд с трассы М-9 «Балтия» и площадка для парковки автомобилей. Второй этап предполагает создание интерактивного музея, выставки военной техники, реконструкцию линии фронта по местам сражений, зону инсталляции, строительство часовни, парковой зоны и других объектов. Неподалёку от мемориала планируется размещение автозаправочных станций и торговых точек, пожарного депо, кафе.

Участие в создании инфраструктуры Ржевского мемориала примет ПАО «Лукойл». Договорённость об этом достигнута Губернатором Игорем Руденей и президентом компании Вагитом Алекперовым 14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

На установку Ржевского мемориала собрано уже более 113 млн рублей пожертвований. Сбор средств ведётся на сайте поддержки патриотических проектов РВИО https://dar.histrf.ru . Также предусмотрено бюджетное финансирование проекта.

12 ноября 2018 года состоялось открытие закладного камня на месте, где будет установлен мемориал. В настоящее время на площадке идёт подготовка к строительству.

До мая 2020 года планируется провести реконструкцию подъездных путей к мемориалу. В программу ремонта муниципальных автодорог на 2019 год включены объекты в Ржеве, расположенные по дороге к будущему мемориалу.

Пресс-служба Правительства Тверской области