Более 388 млн рублей планируют направить в Тверской области на создание инфраструктуры кластера «Волжское море» в 2019 году

Финансирование мероприятий по созданию в Тверской области кластера круизного туризма «Волжское море» обсуждалось на заседании региональной Бюджетной комиссии под руководством Губернатора Игоря Рудени. На развитие обеспечивающей инфраструктуры проекта в 2019 году предусмотрено свыше 388 млн рублей областных и федеральных средств.

Всего на реализацию инвестиционного проекта в 2019-2021 годах из федерального бюджета в рамках государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма» выделяется более 1,1 млрд рублей.

«Этот проект позволит вывести туристическую отрасль региона на качественно новый уровень, создать новые рабочие места для наших жителей, а также увеличить поток туристов в Тверскую область», – считает Игорь Руденя.

В 2019 году средства будут направлены на строительство пешеходного моста через реку Дойбица в Конаковском районе, водозаборного узла для обеспечения водоснабжения на территории туристско-рекреационного кластера и на реконструкцию автомобильной дороги по ул. К. Маркса, ул. Ленина, ул. Волжская, ул. Речная в Калязине.

В 2020-2022 годах в рамках проекта планируется создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры для обслуживания туристических судов в устье реки Шоша, строительство пешеходного моста через Тьмаку в Твери.

Ключевым объектом кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море» станет уникальный туристический транспортно-логистический узел на территории Завидово, аналогов которому в России нет. Он объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт. Транспортно-логистический узел станет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря. Также в Завидово предполагается создание всесезонного комплекса отдыха с аквапарком и гостиницами.

«Волжское море» – один из крупнейших инвестиционных проектов в Тверской области. Игорь Руденя представил его Президенту России Владимиру Путину на встрече в декабре 2018 года. Всего в проект включено шесть подпроектов: «Завидово Парк», «Кимры», «Калязин», «Весьегонск», «Конаково» и «Волжские прогулки». Ожидается, что ежегодные поступления в консолидированный бюджет Тверской области по итогам развития кластера «Волжское море» составят не менее 300 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области