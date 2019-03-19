Порядка 180 млн рублей в 2019 году направят на ремонт школ и детских садов Тверской области

В 2019 году на ремонт и обеспечение комплексной безопасности в школах и детских садах Верхневолжья будет направлено около 180 млн рублей, из них свыше 116 млн рублей – из регионального, порядка 64 млн рублей — из местных бюджетов. Также на эти цели планируется выделить дополнительные средства. Вопрос вошёл в повестку заседания Правительства Тверской области, которое 19 марта провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Мы продолжаем реализацию программы модернизации материально-технической базы образовательных учреждений. Около 180 млн рублей будет направлено на проведение работ в детских садах в 12 городах и районах, а также школах в 28 муниципалитетах. Муниципальные образования в этом году активно участвуют в программе, поэтому выделенных средств оказалось недостаточно, чтобы обеспечить выполнение всех заявок. В ближайшее время рассмотрим увеличение финансирования по данному направлению», — отметил Игорь Руденя.

В школах по областной программе проведут ремонт кровель, спортзалов, санузлов, замену оконных блоков, капремонт зданий, помещений и инженерных сетей, а также работы по обеспечению комплексной безопасности. Проект стартовал в 2017 году по инициативе Губернатора Игоря Рудени. С учётом средств 2019 года с начала реализации программы общий объём её финансирования превысит 387 млн рублей, в числе получателей субсидий — 40 муниципалитетов и 171 общеобразовательное учреждение.

Региональная программа, которая предусматривает капитальный ремонт кровель, замену оконных блоков, обустройство прилегающих территорий в детских садах, стартовала в 2018 году. Всего за 2018-2019 годы финансирование по данному направлению превысит 40 млн рублей, получателями субсидий станут 18 муниципалитетов и 19 дошкольных учреждений.

Пресс-служба Правительства Тверской области