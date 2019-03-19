Центробанк информирует: В 2018 году жители Тверской области покупки и услуги чаще оплачивали с помощью платёжных карт

В Тверской области за 2018 год держателями платёжных карт

совершено почти 133 млн операций, что на 20% превысило показатель 2017 года. Только в предприятиях торговли и услуг Тверской области с помощью платёжных карт совершено более 106 млн операций на сумму 91,9 млрд рублей. Средняя сумма сделки составила 865 рублей.

Как отмечают в Отделении Тверь ГУ Банка России по ЦФО, количество и объём операций оплаты товаров и услуг, совершенных в регионе с использованием платёжных карт, увеличился на 28% и 26% по сравнению с 2017 годом соответственно. Почти третья часть оборота

розничной торговли, общественного питания и платных услуг в регионе

оплачена посредством платёжных карт.

В Тверской области сохранилась динамика развития инфраструктуры

по приёму платёжных карт в организациях торговли и услуг. На 01.01.2019 количество электронных терминалов, установленных в организациях торговли и предоставления услуг, увеличилось по сравнению с 01.01.2018 года на 23,8% и составило 19 тыс. единиц.



Отделение по Тверской области

Главного управления

Центрального банка Российской Федерации

по Центральному федеральному округу.