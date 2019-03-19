Николай Баранник: «Муниципальным властям надо активнее работать с сельхозтоваропроизводителями»

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской области», глава Андреапольского района Николай Баранник прокомментировал итоги заседания Правительства Тверской области, на котором 19 марта был рассмотрен вопрос о подготовке к весенним полевым работам.

«Губернатор прав, говоря о том, что одна из главных задач отрасли – вернуть в оборот земли сельскохозяйственного назначения. Для этого муниципальным властям надо активнее работать с сельхозтоваропроизводителями, оказывая им необходимую поддержку», – сказал Николай Баранник.

19 марта на заседании Правительства Тверской области губернатор Игорь Руденя отметил, что в Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин основными целями в АПК определил увеличение самообеспеченности страны по основным видам продовольствия, наличие собственных передовых агротехнологий, создание отечественного бренда «зелёной» продукции, а также повышение качества жизни на селе как долгосрочного фактора устойчивого развития сельского хозяйства.

«Исходя из этих задач, и с учётом региональной специфики должна быть организована работа агропромышленного комплекса в нашем регионе в 2019 году. Для Тверской области развитие всех форм хозяйствования на селе является приоритетной задачей», – подчеркнул губернатор Игорь Руденя.

Ключевой задачей в сельском хозяйстве остается вовлечение в оборот земель сельхозназначения. В этом году планируется увеличить посевные площади до 528,6 тыс. га, из них площадь ярового сева составит 147,8 тыс. га. Игорь Руденя акцентировал: выведение земель из оборота недопустимо, а увеличение посевных площадей – задача как министерства сельского хозяйства региона, так и глав муниципальных образований. По словам губернатора, районам, не обеспечивающим прирост пашни, необходимо принять срочные меры по изменению ситуации.