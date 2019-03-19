В Оленинском районе Тверской области откроется четвёртое хранилище останков воинов, поднятых в ходе поисковых экспедиций

В Оленинском районе откроется четвёртое в Тверской области хранилище останков воинов, поднятых в ходе поисковых экспедиций. На эти цели муниципалитету будет предоставлена субсидия в размере более 1,1 млн рублей. Финансирование утверждено 19 марта на заседании регионального Правительства под руководством Игоря Рудени.

«По просьбе поисковиков мы взяли на себя обязательства по установке модульных хранилищ для останков воинов, найденных в ходе Вахты памяти в разных районах Тверской области. С 2017 года три хранилища были открыты в городах Ржев и Белый, а также Зубцовском районе. Эти муниципалитеты входят в число территорий, где в годы Великой Отечественной войны шли самые кровопролитные сражения», — отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания.

Новое хранилище будет состоять из 12 модульных блоков, в каждом из которых будут оборудованы закрытые стеллажи с металлическими полками, что позволит обеспечить хранение свыше 3 тысяч останков погибших воинов

Хранилище в Ржеве, открытое в 2017 году, стало первым подобным сооружением в России.

О необходимости создания таких объектов поисковики говорили на встрече с Губернатором Тверской области Игорем Руденей и Министром культуры РФ Владимиром Мединским летом 2016 года на площадке международной поисковой экспедиции «Калининский фронт».

В 2019 году экспедиция «Ржев. Калининский фронт» пройдёт с 8 по 21 июня на территории деревни Толстиково Ржевского района, в местах кровопролитных боёв 1941-1943 годов. Полевой лагерь сможет принять 500 человек: учёных, специалистов полевого и архивного поиска, волонтеров.

Особое внимание в Тверской области уделяется качественному содержанию и обновлению воинских мемориалов в муниципалитетах. В преддверии 75-летия Великой Победы Игорь Руденя поставил задачу разработать региональную программу проведения этих работ.

По инициативе Губернатора в 2019 году принято решение дополнительно направить на восстановление воинских захоронений области 3,5 млн рублей. С учетом этих средств общее финансирование проекта из регионального бюджета превысит 4,7 млн рублей. В этом году планируется привести в порядок 27 памятников.

Пресс-служба Правительства Тверской области