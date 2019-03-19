Алсу Ямалетдинова: «Ввод сельхозземель в оборот должен быть критерием оценки эффективности власти на местах»

Председатель Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства Тверской области Алсу Ямалетдинова отметила справедливость возложения ответственности за ввод в оборот земель сельхозназначения не только на профильное министерство, но и на глав муниципальных образований.

«Эта задача давно стоит перед руководителями муниципальных образований. Главы как никто другой владеют информацией о состоянии земельных ресурсов на их территории. На мой взгляд, показатель ввода в оборот земель сельхозназначения должен быть одним из ключевых критериев оценки эффективности власти на местах наряду с созданием рабочих мест во внебюджетной сфере», – считает Алсу Ямалетдинова.

По ее словам, серьезным подспорьем для сельхозпроизводителей в ходе весенних полевых работ является своевременное предоставление несвязанной поддержки.

«В Министерстве сельского хозяйства эта работа организована четко. Сейчас уже рассматриваются полученные заявки, есть уверенность, что субсидии будут выплачены вовремя», – сказала Алсу Ямалетдинова.

Она также отметила, что на этой неделе состоится заседание Общественного совета при Минсельхозе Тверской области, в ходе которого также будут обсуждаться вопросы подготовки к посевной кампании.

19 марта на заседании Правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, обсудили подготовку к посевной кампании. Весенние полевые работы в отдельных районах Тверской области планируют начать через месяц. Глава региона отметил, что в Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин основными целями в АПК определил увеличение самообеспеченности страны по основным видам продовольствия, наличие собственных передовых агротехнологий, создание отечественного бренда «зелёной» продукции, а также повышение качества жизни на селе как долгосрочного фактора устойчивого развития сельского хозяйства.

«Исходя из этих задач, и с учётом региональной специфики должна быть организована работа агропромышленного комплекса в нашем регионе в 2019 году. Для Тверской области развитие всех форм хозяйствования на селе является приоритетной задачей», – подчеркнул губернатор Игорь Руденя.

Ключевой задачей в сельском хозяйстве остается вовлечение в оборот земель сельхозназначения. В этом году планируется увеличить посевные площади до 528,6 тыс. га, из них площадь ярового сева составит 147,8 тыс. га.

Игорь Руденя акцентировал: выведение земель из оборота недопустимо, а увеличение посевных площадей - задача как министерства сельского хозяйства региона, так и глав муниципальных образований. По словам губернатора, районам, не обеспечивающим прирост пашни, необходимо принять срочные меры по изменению ситуации.

Общий объем государственной поддержки на проведение весенне-полевых работ – 282,9 млн рублей, обеспечение получения льготных кредитов с господдержкой – 286,8 млн рублей. В региональный Минсельхоз поступило уже 53 заявки от сельхозпроизводителей на получение поддержки. Как подчеркнул Игорь Руденя, важнейшее направление – своевременное доведение до сельхозпроизводителей субсидий, обеспечение потребности в кредитных ресурсах.