Андрей Ефимцев: «Россельхозбанк готовится к пику кредитования сезонных полевых работ в Тверской области»

Директор Тверского регионального филиала Россельхозбанка Андрей Ефимцев рассказал о планируемых объемах кредитования сельхозпроизводителей Тверской области в ходе предстоящей посевной кампании.

«Для региона пиковым периодом кредитования сезонных полевых работ является второй квартал. Мы готовимся к нему, чтобы своевременно и в полном объеме профинансировать наших сельхозпроизводителей. На сегодня в проработке заявки 45 клиентов малого бизнеса с общим объемом кредитования более 400 млн рублей. Традиционно финансируются и наши крупные заемщики, их потребность в заемных средствах составляет более 1,2 млрд рублей», – сообщил Андрей Ефимцев.

По его словам, основные цели кредитования на сезонно-полевые работы – это приобретение семян, средств защиты растений, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов и запасных частей. Животноводы также используют кредитные средства для закупки кормов и препаратов.

Как отметил Андрей Ефимцев, в 2019 году тверские сельхозпроизводители «более активно думают об обновлении парка сельскохозяйственной техники». По специальной программе банка в начале этого года выданы кредиты в сумме более 55 млн рублей, что уже сейчас сопоставимо с объемом кредитования на эти цели за весь 2018 год.

19 марта на заседании Правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, обсудили подготовку к посевной кампании. Весенние полевые работы в отдельных районах Тверской области планируют начать через месяц. Глава региона отметил, что в Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин основными целями в АПК определил увеличение самообеспеченности страны по основным видам продовольствия, наличие собственных передовых агротехнологий, создание отечественного бренда «зелёной» продукции, а также повышение качества жизни на селе, как долгосрочного фактора устойчивого развития сельского хозяйства.

«Исходя из этих задач, и с учётом региональной специфики должна быть организована работа агропромышленного комплекса в нашем регионе в 2019 году. Для Тверской области развитие всех форм хозяйствования на селе является приоритетной задачей», - подчеркнул губернатор Игорь Руденя.

Ключевой задачей в сельском хозяйстве остается вовлечение в оборот земель сельхозназначения. В этом году планируется увеличить посевные площади до 528,6 тыс. га, из них площадь ярового сева составит 147,8 тыс. га.

Общий объем государственной поддержки на проведение весенне-полевых работ – 282,9 млн рублей, обеспечение получения льготных кредитов с господдержкой – 286,8 млн рублей. В региональный Минсельхоз поступило уже 53 заявки от сельхозпроизводителей на получение поддержки. Как подчеркнул Игорь Руденя, важнейшее направление – своевременное доведение до сельхозпроизводителей субсидий, обеспечение потребности в кредитных ресурсах.