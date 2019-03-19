В Тверской области молодым семьям при рождении ребёнка предоставят выплаты на частичное погашение ипотеки

В Тверской области введена новая мера поддержки семей с детьми. С 2019 года молодые семьи, где родился или усыновлён ребёнок, смогут получить единовременную выплату на частичное погашение ипотечного кредита. Выплата будет предоставляться семьям, которые приобрели жильё в ипотеку на территории региона, при условии, что один из супругов моложе 25 лет. Решение принято на заседании регионального Правительства, которое 19 марта провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Размер выплаты составит 200 тысяч рублей. Она вводится в Тверской области как дополнение к пакету мер по поддержке семей, предложенных в Послании Президента. Мы надеемся, что это позволит снизить средний возраст жителей региона, у которых рождается первый ребёнок, до 22-25 лет. Это один из путей, которые помогут нам решить демографические вопросы в пользу увеличения численности населения Верхневолжья», — отметил Игорь Руденя.

На реализацию новой меры поддержки в этом году заложено 10 млн рублей. Подать заявку на получение выплаты можно в МФЦ или Комитете по делам молодёжи Тверской области.

В регионе успешно реализуется программа ежемесячных выплат семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка, которая стартовала в прошлом году по инициативе Президента РФ Владимира Путина. С начала 2018 года получателями поддержки стали более 2280 семей Тверской области, размер пособия составил 10625 рублей. В 2019 году региону из федеральной казны на эти цели предусмотрено свыше 511 млн рублей.

С 2019 года в Тверской области введены новые меры поддержки, направленные на улучшение демографической ситуации в регионе. Ежемесячную денежную выплату в размере 2 тыс. рублей на обеспечение питанием теперь получают беременные женщины из малообеспеченных семей. Продлена программа ежемесячных выплат семьям на третьего и последующих детей до 2021 года включительно. В 2019-м объём финансирования этого направления составит порядка 910 млн рублей. Предполагается, что получателями выплат станут более 6 тысяч семей.

В марте по инициативе Губернатора Игоря Рудени в регионе начала действовать ещё одна новая мера соцподдержки — освобождение многодетных семей от платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов. На обеспечение льготы в 2019 году будет направлено 70,4 млн рублей. Это позволит усилить поддержку свыше 11,3 тысячи семей Верхневолжья, где воспитывают более 37 тысяч детей.

Также в Тверской области планируется разработать другие меры поддержки многодетных семей. На встрече Губернатора с уполномоченным по правам ребенка в регионе Ларисой Мосолыгиной 5 марта достигнута договоренность о том, что институтом уполномоченного будет сформирован пакет дополнительных мер, направленных на поддержку семей с детьми с учетом позитивного опыта других регионов.

Пресс-служба Правительства Тверской области